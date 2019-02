Zwitserse grootbank UBS krijgt miljardenboete voor illegale bankdiensten

De Zwitserse bank UBS is door de correctionele rechtbank in Parijs woensdag veroordeeld voor het verlenen van 'illegale bankdiensten', witwassen en fiscale fraude. Het gaat om de grootste boete ooit in Frankrijk in verband met belastingontduiking. Ook het Franse filiaal van de Zwitserse groep, UBS France, kreeg woensdag een boete van 15 miljoen euro.

De zaak tegen UBS loopt al een lange tijd. De bank zou klanten hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen in Frankrijk. In 2014 werd UBS door een Franse rechtbank al gedwongen een aanbetaling te doen van 1,1 miljard euro als voorschot op eventuele boetes in die zaak. De gesprekken in 2017 over een schikking leverden niets op, waardoor het tot een rechtszaak kwam.

UBS heeft al laten weten in beroep te zullen gaan.