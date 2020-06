De veelbelovende Zweedse fintech Klarna lanceert zijn eerste product op de Belgische markt: nu online kopen, pas binnen 21 dagen betalen.

Klarna is een onlinebetalingsplatform dat in alle lijstjes van succesvolle Europese fintechbedrijven bovenaan staat. Fintechs zijn veelal jonge bedrijven die de financiële sector proberen te veranderen. De onderneming werd in 2005 in Zweden opgericht en maakte sindsdien bijna elk jaar winst. Bij de jongste kapitaalronde in 2019 werd het bedrijf gewaardeerd op 5,5 miljard dollar. Tot de aandeelhouders behoren de hiphop-ster Snoop Dogg en gereputeerde durfkapitaalfondsen als Sequoia Capital en Pemira.

In het thuisland Zweden lopen al 40 procent van de onlinebetalingen voor e-commerce via Klarna. De onderneming mag dan wel een banklicentie hebben, ze positioneert zich vooral als een hip techbedrijf dat de shoppingervaring wil verbeteren door het online of mobiel betalen aangenamer te maken. "Mensen shoppen en kopen graag, maar ze betalen niet graag. Daar proberen wij iets aan te doen", zegt Sebastian Siemkatkowski, CEO van Klarna.

Betalen na 21 dagen

Sinds de oprichting heeft Klarna zijn activiteiten uitgebreid tot 17 kernlanden. 85 miljoen consumenten maken naar verluidt van de dienst gebruik. In België gaat Klarna van start met een product dat zich laat samenvatten als 'nu kopen en later betalen'. Later, dat is 21 dagen na de bestelling. Dat biedt de klant de mogelijkheid om de geleverde goederen te bekijken of te passen, en als hij niet tevreden is ze terug te sturen zonder dat er geld van zijn rekening gaat.

"Ideaal voor klanten die vaak meerdere items - voornamelijk kleding of schoenen - online bestellen om ze te passen. Met Klarna hoeven ze geen grote bedragen vooraf neer te tellen. Ze kunnen verschillende items uitproberen alvorens ze te kopen. Op die manier brengen wij het pashokje echt naar de consument thuis", zegt Wilko Klaassen, CEO van Klarna in België en Nederland.

En dat alles zonder kaart, zonder code, zonder kredietlimiet en zonder kosten. Tenminste als de klant tijdig betaalt, anders worden wel kosten aangerekend. Klarna neemt het krediet- en frauderisico voor zijn rekening, en rekent daarvoor op zijn razendsnelle beheer en analyse van data.

Klarna haalt zijn inkomsten dus niet bij de e-shopper, maar hoofdzakelijk bij de retailers die een commissie betalen. Wereldwijd werkt Klarna samen met meer dan 200.000 webwinkels en e-commercebedrijven. Daar zitten grote groepen als Zara, Ikea, Superdry, H&M en Abercrombie & Fitch tussen. In België zijn er voorlopig akkoorden met de winkelketens H&M, AS Adventure en Omoda, en met de Antwerpse schoen- en kledingzaak Monar.

'Groot potentieel'

"We hebben een kantoor in Brussel geopend om de lokale consument beter te leren kennen, en om meer lokale retailers aan boord te halen", vertelt Klaassen. "Klarna beschikt over heel veel expertise om winkelketens bij te staan in hun digitale klantenbenadering. Door de betalingsmethode te vergemakkelijken kunnen handelaars hun conversiepercentage en omzet verhogen." Voorlopig telt de onderneming acht medewerkers in ons land. Het personeelsbestand van de groep is intussen gestegen tot 3000.

De activiteiten van Klarna situeren zich in de branche waar ook kredietkaartbedrijven als Visa en Mastercard, en betalingssystemen als PayPal actief zijn. In bepaalde landen heeft de Zweedse fintech een product dat het mogelijk maakt betalingen in gelijke delen te spreiden over een aantal weken of maanden. In België zijn, naast het uitgesteld betalen, voorlopig enkel instantoverschrijvingen of directe betalingen online en via de Klarna-app mogelijk.

Klaassen verwacht dat de Belgische markt voor e-commerce de komende jaren nog een hoge vlucht neemt: "De coronacrisis drukte op de verkoop van reizen en tickets voor vliegtuigen, bioscopen, concerten en evenementen. Maar dankzij de lockdown hebben een groot aantal nieuwe klanten de weg naar online en mobiel aankopen gevonden. Daar ligt voor ons nog een groot groeipotentieel."

