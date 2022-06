De Zweedse regering weigert nog extra geld te pompen in luchtvaartmaatschappij SAS. Het aandeel van de Scandinavische carrier zakte dinsdag na de aankondiging meer dan 10 procent tot een absoluut dieptepunt van 0,66 Zweedse kroon.

Zweden en Denemarken zijn momenteel de belangrijkste aandeelhouders van SAS, met elk een belang van 21,8 procent. Tijdens de coronapandemie pompten ze nog extra kapitaal in het bedrijf.

Maar vorige week kondigde de verlieslatende luchtvaartmaatschappij aan dat ze nog eens 9,5 miljard Zweedse kroon (ongeveer 900 miljoen euro) wilde ophalen, naast het omzetten van 20 miljard kronen aan schulden in aandelen. Deze operatie maakt deel uit van het besparingsplan 'SAS Forward', dat het bedrijf er weer financieel bovenop moet helpen. In dat kader werd ook al fors gesnoeid in het personeel: de jongste twee jaar verdwenen 5.000 banen of 40 procent van het aantal effectieven.

Maar de Zweedse regering weigert nu om opnieuw bij te springen. 'Wegens het mandaat van de regering om haar belang in SAS af te bouwen, zeggen we neen tegen deze kapitaalinjectie', verklaarde de Zweedse minister van Industrie, Karl-Petter Thorwaldsson, dinsdagvoormiddag. Hij bevestigde ook dat de Zweedse overheid geen aandeelhouder op lange termijn wil blijven.

Het plan om schulden om te zetten in aandelen, steunt de Zweedse regering wel. De minister zal aan het parlement vragen om hiervoor het licht op groen te zetten.

Door de daling van het aandeel, zakte de beurswaarde van SAS onder de 500 miljoen euro. Het standpunt van Denemarken over de nieuwe kapitaalinjectie is nog niet bekend.

