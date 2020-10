Uit de halfjaarcijfers van de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad) blijkt dat er tijdens de eerste zes maanden wereldwijd de helft minder investeringen waren dan in dezelfde periode vorig jaar. En voor de rest van het jaar wordt niet meteen veel beterschap verwacht: over heel 2020 zou de daling nog altijd 30 à 40 procent bedragen.

Buitenlandse investeringen worden door Unctad als een belangrijke motor voor economische groei en voor jobcreatie beschouwd, met name in ontwikkelingslanden.

Reeds opgestarte investeringsprojecten werden in de eerste jaarhelft door de vele lockdownmaatregelen vertraagd, klinkt het. En nieuwe investeringsprojecten werden opgeborgen, met het vooruitzicht van een diepe economische recessie.

De sterkste daling was er bij zogenaamde "greenfield"-projecten of nieuwe investeringen: - 37 procent. Maar ook grensoverschrijdende fusies en overnames (- 15 %) en projectfinanciering (- 25 %) kregen klappen.

De impact was het grootste in Europa en in de VS, en in mindere mate in Afrika, Latijns-Amerika en in Azië. Dat laatste continent was dankzij de sterke positie van China zelfs goed voor de helft van de wereldwijde buitenlandse directe investeringen.

Door onzekerheid over de duur en omvang van de coronapandemie, zijn ook de vooruitzichten hoogst onzeker, waarschuwt Unctad.

