Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Aedifica - gespecialiseerd in huisvesting voor senioren - wil 418 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat meldt het bedrijf woensdag.

Het is al de vijfde kapitaalverhoging voor het vastgoedbedrijf geleid door CEO Stefaan Gielens. Met het vers geld wil Aedifica de recente overname in het Verenigd Koninkrijk van 93 rustoorden herfinancieren en lopende projecten financieren. Aedifica heeft voor 480 miljoen euro aan investeringen en projecten lopen voor de komende drie jaar. Het verse geld moet ook dienen als een buffer voor nieuwe opportuniteiten, legt CEO Gielens uit.

Aedifica is aan een forse groei bezig, in lijn met de markt voor seniorenhuisvesting waar het bedrijf in actief is. 'Zorgvastgoed kent een enorme groei. Het is dan ook nu het momentum om groei te realiseren', aldus Gielens. 'Aedifica zal nog in omvang toenemen de komende jaren'.

Groeien om te groeien kan evenwel niet de bedoeling zijn. 'Onze enige ambitie is een gezond bedrijf te zijn met een gezonde cashflow en liefst een stijgend dividend.'

De specialist in zorgvastgoed voor senioren heeft de voorbije jaren een portefeuille opgebouwd van meer dan 2,3 miljard euro, in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eind vorig jaar telde Aedifica nog zowat een half miljard euro neer voor de overname van 93 rustoorden in het Verenigd Koninkrijk.