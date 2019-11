Zorgvastgoedgroep Aedifica lanceert een overnamenbod op de Finse zorgvastgoedinvesteerder Hoivatilat.

Aedifica biedt 14,75 euro cash per aandeel. De totale waarde van het bod op de uitstaande aandelen bedraagt 375 miljoen euro, waarmee Hoivatilat gewaardeerd wordt op 577 miljoen euro.

'Aangezien ons bod wordt aanbevolen door de raad van bestuur van Hoivatilat en positief beoordeeld wordt door het uitvoerend management, hebben wij het volste vertrouwen in een succesvolle afronding van deze transactie', zegt Aedifica-topman Stefaan Gielens. 'Deze mijlpaaltransactie biedt een uitgelezen basis voor de toekomstige groei van de gecombineerde groep in Noord-Europa.'

De portefeuille van Hoivatilat bestaat uit 127 zorggebouwen in Finland. De zorgvastgoedinvesteerder heeft ook 55 projecten in Finland en Zweden in ontwikkeling.