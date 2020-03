Zorgvastgoedbedrijf Aedifica vervangt vanaf maandag luierproducent Ontex in de Brusselse sterindex Bel20. Met de intrede van Aedifica maken drie vastgoedbedrijven deel uit van de Bel20.

Aedifica is gespecialiseerd in huisvesting voor senioren. Het bedrijf noteert sinds 2006 op de Brusselse beurs en sinds november vorig jaar ook met een tweede notering op Euronext Amsterdam.

Het vastgoedbedrijf onder leiding van CEO Stefaan Gielens is actief met een portefeuille van zorgvastgoed, in het bijzonder voor senioren met een zorgvraag. Aedifica is actief in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden. In november lanceerde het een overnamebod op de Finse zorgvastgoedinvesteerder Hoivatilat, eigenaar van 127 zorggebouwen in Finland en 55 projecten in ontwikkeling in Finland en Zweden. In december 2018 telde het Belgische bedrijf een half miljard euro neer voor de overname van 93 rustoorden in het Verenigd Koninkrijk.

De groep heeft in haar vijftienjarige bestaan een vastgoedportefeuille opgebouwd van meer dan 440 sites met een waarde van meer dan 3 miljard euro. Rekening houdend met alle ontwikkelingsprojecten zal de portefeuille op termijn 3,7 miljard euro bedragen. De Bel20 telt nu drie bedrijven die actief zijn met vastgoed: naast Aedifica ook Cofinimmo en WDP.

