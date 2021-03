Zoom Video Communications heeft zijn omzet in coronajaar 2020 ruim verviervoudigd. Het Amerikaanse videoconferentiebedrijf profiteerde van het vele thuiswerken door de coronapandemie.

Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen had aan het eind van het boekjaar, dat tot februari liep, ruim 467.000 zakelijke klanten met meer dan tien werknemers. Dat is bijna zes keer zoveel als een jaar eerder.

Zoom Video profiteerde tijdens de coronacrisis van de plotseling toegenomen vraag naar software om vergaderen op afstand mogelijk te maken. Van de ene op de andere dag gingen grote delen van de westerse wereld over op thuiswerken en -leren. 'We zijn vereerd met onze rol als vertrouwde partner en motor voor de moderne manier van werken op afstand', zegt topman en oprichter Eric Yuan.

De omzet van Zoom Video steeg in 2020 naar bijna 2,7 miljard dollar, tegen 622 miljoen dollar het jaar ervoor. Het bedrijf maakte vorig jaar ook veel meer winst. Netto bleef 672 miljoen dollar over, tegen 25 miljoen dollar een jaar eerder. Voor het komende jaar rekent Zoom Video op verdere groei, al wordt die wel minder spectaculair ingeschat. De omzet voor het in februari begonnen boekjaar wordt geraamd op bijna 3,8 miljard dollar.

