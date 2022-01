Woningen isoleren en renoveren is een belangrijk aandachtspunt, en dat blijft nog wel een tijd zo. De zonneweringproducent Harol in Diest ziet de markt al jaren groeien. "Het wordt een immense opdracht. Covid-19 heeft de belangstelling nog vergroot, en we zaten al in een stroomversnelling."

In de fabriekshallen van Harol in Diest liggen duizenden meters lange staven aluminium, gigantisch grote textieldoeken en lange kartonnen verpakkingen voor de eindproducten. Geen wonder dat de producent van onder meer zonneweringen maar al te goed weet wat de hoge grondstoffenprijzen betekenen. "Ik heb nog nooit zulke extreme prijsstijgingen gezien als die sinds vorig jaar", zegt gedelegeerd bestuurder Annick Draelants, die sinds 1996 actief is in het familiebedrijf. "En vooral heel onvoorspelbaar. Tal van factoren veroorzaken de sterke prijsschommelingen. Ook 2022 zal een lastig jaar zijn."

Gelukkig is er de windmolen, pal naast de groots uitgevallen bedrijfsgebouwen nabij de autostrade op de heuvel van Webbekom. "Die levert sinds oktober alle energie die we nodig hebben. Dat is een gigantisch groot voordeel en een lichtpuntje in 2021."

Thuis te warm

Annick Draelants, telg van de derde generatie, verspreidt vooral een optimistische boodschap. Harol rust op vier pijlers: zonneweringen, garagepoorten, rolluiken en buitenleven (pergola's, verlengde terrassen, vouwdaken). Zonneweringen zijn goed voor ruim de helft van de omzet.

"Onze sector groeit al enkele jaren sterk. De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40 procent van het energieverbruik: daar zit dus een grote uitdaging. Renovatie wordt een immense opdracht. Isolatie is belangrijk, en zonnewering speelt daarin een grote rol. Corona heeft de belangstelling voor onze producten nog meer aangewakkerd. Tijdens de lockdown investeerden de mensen in hun tuin. Bovendien gingen ze de voorbije twee zomers nauwelijks met vakantie in het buitenland, en dus investeerden ze in een terras. Zonneweringen voor terrassen hebben het gigantisch goed gedaan. Ook de verticale zonnewering, voor de ramen, verkocht uitstekend. Veel mensen moesten plots bij mooi weer thuis werken, en ontdekten dat het in hun woning overdag toch wat te warm was. Of ze stoorden zich aan de lichtweerkaatsing in een kamer. Ze hebben daarin geïnvesteerd, zodat thuiswerken aangenaam werd. Ik verwacht niet dat thuiswerk zal verdwijnen. En dus zullen de mensen blijven investeren in het comfort van hun woning."

Harol doet veel meer dan materiaal maken. "We maken als het ware een warmteanalyse van de woning. We willen er mee voor zorgen dat het in een woning aangenaam leven, wonen, werken, ontspannen en slapen is", verduidelijkt Annick Draelants. "We maken bijvoorbeeld geen airconditioningtoestellen. Liever regelen we op een dynamische manier het zonnelicht dat in een woning binnenvalt. In de zomer heb je liever dat de zon buiten blijft, in het voor- of het najaar wil je ze net binnen. We laten een woning op een natuurlijke manier koelen of verwarmen, wat de energiefactuur doet dalen. Het wordt steeds warmer in de zomer, woningen worden bijna serres. Daarvoor maken we oplossingen. We willen onze producten slim inzetten." Domoticasystemen zorgen ervoor dat de producten op basis van parameters de zon weren of binnenlaten.

Diest verslaat China

Woningbouw is goed voor vier vijfde van de activiteiten. Al werkt Harol niet zelf in woningen. Dat doet een netwerk van 200 zelfstandige installateurs in het hele land. De Harol-producten zijn niet te koop in de doe-het-zelfzaak. Er is ook geen netwerk van eigen winkels. "Met een eigen winkelketen heb je weliswaar alles in eigen hand. Maar je moet dat model ook rendabel kunnen maken. Installateurs werken voor eigen rekening. Dat krijg je gemakkelijker rendabel", vindt Annick Draelants.

Alleen voor projecten die te groot zijn voor lokale installateurs, stuurt Harol zelf zijn ploegen uit. Dat gebeurt via het filiaal Harol Projects. "Dat zijn opdrachten voor bijvoorbeeld rust- en verzorgingstehuizen, scholen, ziekenhuizen. Of voor een nieuw politiekantoor, een brandweerkazerne." Ook in het buitenland, waar iets minder dan 40 procent van de omzet vandaan komt, werkt Harol met plaatselijke installateurs. De buurlanden zijn de belangrijkste exportlanden. Zo heeft Harol in het Franse Rijsel een eigen verkoopkantoor.

En toch wordt alles nog in Diest geproduceerd. Want door de individuele warmteanalyses van de woningen blijft alles maatwerk. Harol heeft geen standaardproducten, want elk raam is anders. En de productie dicht bij huis waarborgt snelle levertermijnen van drie tot vier weken. Dat vermijdt concurrentie uit de lagelonenlanden, want een container vanuit China zou maandenlang onderweg zijn.

Krapte in het Hageland

Ook het aantal werknemers groeit gestaag, vorig jaar naar 320 - bijna allemaal technici. "En we zoeken nog eens twintig mensen", zegt Annick Draelants. "Tot voor kort kenden we geen krapte op de arbeidsmarkt. In West-Vlaanderen vind je bijna niemand meer, maar in het Hageland viel dat tot voor kort goed mee. De voorbije maanden werd het toch moeilijker. Twee jaar geleden kregen we op een vacature makkelijk dertig tot veertig sollicitaties, vandaag nog vijf tot tien. We zijn dat niet gewend. Dat wordt een van de grote prioriteiten voor 2022. Daarnaast wordt ook het behouden van onze werknemers een uitdaging. Door de grote vraag op de arbeidsmarkt worden ze benaderd of ze kijken zelf rond." Zo wordt het uitstekend presterende Harol ( zie tabel) bijna het slachtoffer van zijn succes.

Gesprekken aan de keukentafel Annick Draelants (48) werkt samen met haar broer Joris Draelants (46) in het familiebedrijf, Annick sinds 1996, Joris sinds 2001. Hun grootvader Leon begon in 1946 met de productie van rolluiken. Hun vader Laurent (74) en moeder Georgette Wintmolders (75) werkten vanaf de jaren tachtig bij Harol. In 2012 kwamen Annick en Joris aan het roer, na een periode met niet-familiale gedelegeerd bestuurders. Het duo controleert de onderneming via de consoliderende holding nv Pharus. Er zijn inmiddels ook zeven telgen van de vierde generatie. "Mijn twee oudste dochters zijn 23 en komen vanaf september na hun studie industrieel ingenieur op de arbeidsmarkt", vertelt Annick Draelants. "Maar ze zullen niet bij Harol beginnen. Ik spreek aan de keukentafel uiteraard met mijn kinderen over wat zij willen en hoe zij dat zien. Ik moet dat nog uitklaren met mijn broer. Ook dat wordt een van de prioriteiten voor dit jaar."

