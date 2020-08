Ziengs Retail (ZiRe), actief in Nederland met de ketens Ziengs Schoenen en Scapino, ziet af van de overname van de Belgische winkelketen Brantano. Dat meldt ZiRe woensdagavond.

'Wij zijn het proces ingegaan met als doel een doorstart van Brantano te realiseren', zegt ZiRe in een persbericht. 'In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om tot uitwerking van het levensvatbaar plan voor de herstart van Brantano te komen.'

Het bedrijf zegt het belangrijk te vinden om helderheid te bieden aan voormalige medewerkers en andere betrokkenen. Ook wenst het bedrijf de curatoren die de gesprekken leiden, 'veel succes en wijsheid in de onderhandelingen met andere overnamepartners'.

ZiRe zegt ook nog zich te richten op de verdere groei van Ziengs en Scapino. De komende weken gaan dan ook verschillende nieuwe winkels van de ketens in Nederland open.

