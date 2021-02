IAG, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen zoals British Airways en Iberia, heeft het afgelopen jaar een verlies van 6,9 miljard euro geleden. In 2019 was er nog een winst van 1,7 miljard euro. Door de coronapandemie heeft het vliegverkeer wereldwijd klappen gekregen.

IAG, of International Airlines Group, is moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus en Level. Topman Luis Gallego hoopt dat de vaccinaties tegen het coronavirus binnenkort opnieuw reizen op grote schaal mogelijk maken. Een prognose voor dit jaar wou hij nog niet uiten.

Vorig jaar telde IAG ongeveer 31,3 miljoen passagiers, een kwart van in 2019. De omzet dook 69 procent omlaag tot 7,8 miljard euro.

Gallego nam de leiding over het concern midden in de pandemie over. Hij volgde Willie Walsh op, die vroeger op pensioen ging vanwege de pandemie.

IAG knipt stevig in de kosten om de crisis te overleven. Ook haalde het concern miljarden op bij investeerders en via overheidskredieten.

Door herstructureringsmaatregelen zijn 10.000 banen bij British Airways geschrapt, of een kwart van de effectieven van juni vorig jaar, en 500 bij Aer Lingus. De meesten verlieten de groep voor eind december. Aanvankelijk was gemeld dat tot 13.000 banen zouden verdwijnen.

