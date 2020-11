'De handelsfederatie Comeos had forse kritiek op de beslissing van bpost om 5 procent van de pakjes niet langer aan huis te leveren. Maar er zijn nu eenmaal limieten aan logistieke processen.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

De handelsfederatie Comeos had forse kritiek op de beslissing van bpost om 5 procent van de pakjes niet langer aan huis te leveren. Na de tussenkomst van minister voor Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) herzag bpost de maatregel. De klanten krijgen nu de keuze om hun pakje zelf op te halen of thuis te laten leveren.

Uiteraard valt er begrip op te brengen voor de frustraties van de handelaars. Zij proberen een lockdown te overleven door in te zetten op e-commerce en zien hoe een cruciale dienstverlening op de helling komt te staan. Maar dat maakt van bpost nog geen oubollig overheidsbedrijf dat zijn prijzen verhoogt zonder voorbereid te zijn op de toenemende e-commerce.

Zeuren over het gebrek aan capaciteit om pakjes te versturen, lost de flessenhals niet op.

Er valt net zo goed begrip op te brengen voor de impact van de logistieke tsunami waar niet alleen bpost maar alle koerierbedrijven mee worstelen. Tot vorig jaar hield bpost rekening met een eindejaarspiek van 480.000 pakjes per dag. Tijdens de lockdown in de lente piekte dat al op 527.000 pakjes per dag. Aan het begin van de eindejaarsperiode sneuvelt nu de grens van 600.000 pakjes per dag.

De handelaars die klagen over de dienstverlening van bpost weten zeer goed dat ze meer pakjes dan ooit via e-commerce versturen. Het overheidsbedrijf anticipeerde daarop door afgelopen zomer te investeren in meer sorteercapaciteit in Antwerpen en Brussel. Het aantal rondes om pakjes uit te reiken werd verdubbeld, bpost start opnieuw met zaterdagbedeling en trekt 3000 extra personeelsleden aan.

Zeuren over het gebrek aan capaciteit om pakjes te versturen, lost de flessenhals niet op. Er zijn nu eenmaal limieten aan logistieke processen. De levering van pakjes is bovendien geen universele dienst die een overheidsbedrijf aan zijn burgers garandeert, maar wel een economische activiteit van een autonoom overheidsbedrijf. Daarvoor betalen klanten een prijs, maar net zo goed hebben ze de vrijheid om alternatieven te overwegen.

