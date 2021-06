Werknemers die tijdens de coronacrisis van thuis uit moesten werken, werden door hun werkgever vaak in de watten gelegd. Hr-bedrijf Arteel, gespecialiseerd in waarderingsprogramma's voor bedrijven, zag de vraag naar zijn diensten het afgelopen jaar bijna verdubbelen. De omzet nam met maar liefst 67,5 procent toe tot ruim 9 miljoen euro. Concreet gaat het om geschenken of een online platform waarop collega's elkaar complimenten en feedback kunnen geven.

Voor veel Belgen was de afstand tot de werkvloer en bedrijfscultuur nooit zo groot als in het voorbije jaar. Daarom zetten veel bedrijven, zoals Deloitte, AG Insurance, Telenet en GfK, in op de erkenning en waardering van hun personeel dat nu vaak thuis werkt.

Arteel Group, de Belgische pionier en marktleider in waarderingsprogramma's, beleefde een topjaar waarin het ruim 200.000 werknemers en hun families verraste met ontbijtmanden of gepersonaliseerde 'relax pakketten'. Op piekmomenten waren er zo'n 50 werknemers aan de slag met de voorbereiding van geschenkpakketten en de lancering van waarderingssoftware. 'Een positieve bedrijfscultuur opbouwen en in stand houden, bereik je niet door meer loon of vakantiedagen te geven', zegt Nathalie Arteel, co-ceo van Arteel Group. 'Dit went snel en zorgt ervoor dat je werknemers in een gouden kooi terechtkomen. Wat wel werkt: zoeken naar momenten van verbinding. Werknemers moeten een luisterend oor krijgen en respect voor wie ze zijn en wat ze denken.'

Reisvouchers of wijnen

Meer bedrijven kwamen dus aankloppen om erkennings- en waarderingsprogramma's in te bedden in hun bedrijfscultuur. Dat kan via een online tool waarop collega's elkaar complimenten en feedback kunnen geven, en waarop leidinggevenden bijvoorbeeld werkverjaardagen en uitzonderlijke werkprestaties van werknemers op een gepersonaliseerde manier kunnen vieren en belonen. Zo kunnen de werknemers punten verzamelen die ze dan later kunnen inruilen tegen een breed gamma geschenken, zoals cadeaubonnen, reisvouchers of wijnen. Of ze kunnen geld schenken aan een goed doel.

Het populairst was de LuckyBird cadeaubox, een gepersonaliseerde doos met daarin een link naar het platform waar werknemers een persoonlijke bedanking en een videobericht van hun ceo vinden. Ze kunnen er op zoek naar een cadeau in een breed gamma bestaande uit merkartikelen, champagnes, belevenissen, cadeaubonnen en goede doelen. Vorig jaar kregen zo'n 65.000 werknemers een LuckyBird box thuis geleverd.

Met het einde van het coronatijdperk in zicht, zal een positieve bedrijfscultuur nog meer het verschil gaan maken. Nathalie Arteel: 'Als de verbondenheid tussen collega's en de betrokkenheid met de werkgever afnemen, zullen we na corona een hoger personeelsverloop zien. Maar ook daarna, wanneer de hybride werkvorm met een mix van thuiswerk en kantoorwerk meer ingang zal vinden, zal deze verbondenheid onder druk komen te staan. We verwachten dan ook dat de vraag naar onze erkennings- en waarderingsprogramma's de komende jaren nog sterker zal toenemen.'

