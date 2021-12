De markt voor fusies en overnames van bedrijven in Europa heeft een zeer sterk jaar achter de rug, vermoedelijk het beste sinds 2007. Analisten verwachten dat die hausse ook volgend jaar zal doorzetten omdat bedrijven over volle oorlogskassen voor acquisities beschikken.

Volgens cijfers van persbureau Bloomberg werd dit jaar voor een bedrag van 1,8 biljoen dollar, omgerekend bijna 1.600 miljard euro, aan overname- en fusiedeals gesloten in Europa. Daarmee zou 2021 het beste jaar worden sinds 2007.

Met name in het Verenigd Koninkrijk werden veel deals gesloten, met ongeveer een derde van het Europese totaal in 2021. Bieders worden gelokt door de verhoudingsgewijs lage waarderingen van Britse bedrijven. Zo werd het Britse supermarktconcern Wm Morrison overgenomen voor 9,7 miljard dollar door de Amerikaanse investeerder Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).

De wereldwijde markt voor fusies en overnames ligt op koers voor een recordjaar. Volgens persbureau Reuters werd in de eerste negen maanden van dit jaar voor een bedrag van meer dan 4,4 biljoen dollar aan deals gesloten, het merendeel in de Verenigde Staten.

