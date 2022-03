De Spaanse kledingketen Inditex, moederbedrijf van onder meer Zara en Massimo Dutti, heeft zaterdag aangekondigd dat het zijn activiteiten in de 502 Russische winkels tijdelijk opschort. Ook de online shops zijn vanuit Rusland niet langer toegankelijk.

'In de huidige omstandigheden kan Inditex niet langer de continuïteit van de operaties en de handelsvoorwaarden in Rusland garanderen', aldus het bedrijf in een persbericht. Inditex is wereldwijd de grootste kledingketen, en Rusland is goed voor 8,5 procent van het bedrijfsresultaat. De totale investering van Inditex in Rusland is 'niet significant', omdat alle winkels gehuurd worden. Inditex laat verder weten 9.000 medewerkers te hebben in Rusland. Met het personeel gaat het Spaanse bedrijf een plan ontwikkelen om hen te ondersteunen.

