Een van de drie topmannen van de Duitse onlinewinkelreus Zalando stapt op. Co-CEO Rubin Ritter wil de carrière van zijn vrouw voorrang geven.

Na meer dan elf jaar Zalando is het 'tijd om mijn leven een nieuwe wending te geven', aldus Ritter. De 38-jarige wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Ritter kwam overeen met zijn echtgenote dat haar professionele ambities de komende jaren prioriteit hebben.

Ritter blijft nog aan tot de volgende algemene vergadering in 2021. Oprichters Robert Gentz en David Schneider blijven Zalando als co-CEO's leiden, aldus het bedrijf nog.

Sinds 2010 hebben Gentz, Schneider en Ritter Zalando als co-CEO's bestuurd. In die periode is Zalando uitgegroeid van een start-up tot een onlinemodereus met 14.000 werknemers en een omzet die dit jaar de kaap van 10 miljard euro zal nemen.

Na meer dan elf jaar Zalando is het 'tijd om mijn leven een nieuwe wending te geven', aldus Ritter. De 38-jarige wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Ritter kwam overeen met zijn echtgenote dat haar professionele ambities de komende jaren prioriteit hebben. Ritter blijft nog aan tot de volgende algemene vergadering in 2021. Oprichters Robert Gentz en David Schneider blijven Zalando als co-CEO's leiden, aldus het bedrijf nog. Sinds 2010 hebben Gentz, Schneider en Ritter Zalando als co-CEO's bestuurd. In die periode is Zalando uitgegroeid van een start-up tot een onlinemodereus met 14.000 werknemers en een omzet die dit jaar de kaap van 10 miljard euro zal nemen.