Zakenreizigers hebben hun vlieggewoonten massaal aangepast als een gevolg van de coronapandemie. Een overgrote meerderheid van hen vindt vandaag dat bedrijven hun vliegbeleid moeten aanpassen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Travel Smart Campaign.

In de peiling onder 2506 werknemers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje, zegt 77 procent dat hun werkgever moet optreden tegen de opwarming van de aarde. Om voor het onderzoek in aanmerking te komen, moesten respondenten fulltime werkzaam zijn bij een organisatie met ten minste 50 werknemers en tussen 18 en 74 jaar oud zijn.

Voetafdruk verkleinen

De meeste respondenten bleken bereid om zelf hun zakelijke reisgewoonten te veranderen, maar 74 procent van hen gaf aan dat ze ook van hun bedrijf verwachten dat het doelen stelt voor het verminderen van het aantal vliegreizen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna driekwart van de werknemers van mening is dat het terugdringen van het aantal zakelijke vluchten een belangrijke factor is om de ecologische voetafdruk van een bedrijf te verkleinen.

'De vlieggewoonten van bedrijven zijn veranderd en werknemers willen vandaag een nieuwe realiteit waarin bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van hun aandeel in de uitstoot', zegt Denise Auclair, campagneleider zakenreizen bij koepelorganisatie Transport & Environment.

'Verandering zal er komen met een duidelijk beleid dat aansluit bij de verwachtingen van de medewerkers. Dit kan bedrijven in de huidige race alleen maar helpen om toptalent te werven en te behouden.'

Virtueel vergaderen

Wat de pandemie vooral heeft aangetoond, is dat zakenreizigers met gemak het aantal vluchten kunnen verminderen en ze vandaag vaker kiezen voor koolstofarme alternatieven. Vliegen maakte bij voorkeur plaats voor virtuele samenwerkingstechnologieën (53 procent van de respondenten), gevolgd door minder frequent vliegen (36 procent) en de keuze voor andere vervoermiddelen als een vergadering op afstand nodig is (32 procent).

Verder geeft ook 67 procent van de zakenreizigers in dit onderzoek aan bereid te zijn om meer lokale dan wereldwijde bijeenkomsten te plannen, waardoor langeafstandsvluchten kunnen worden vermeden.

'Werknemers beseffen wat de klimaatimpact is van langeafstandsvluchten en zijn bereid het reizen te beperken. Maar ze verwachten dat het topmanagement het goede voorbeeld geeft en ambitieuze doelen stelt om het aantal zakenreizen te verminderen', zegt Denise Auclair. Net voor het begin van een nieuwe klimaattop (COP27) is 'een ideaal moment om maatregelen te stellen om de bedrijfsemissies te verminderen', geeft ze nog mee.

