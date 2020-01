Na vele internationale topfuncties in de chemiesector leidt Yves Bonte het Oost-Vlaamse Domo Chemicals. "Ik hoop dat je mijn enthousiasme voelt."

Yves Bonte heeft al een lange topcarrière achter zich, maar toch is hij onder de radar gebleven in België. Nu hij benoemd is als CEO bij Domo Chemicals, komt daar verandering in. "Ik heb me minder geprofileerd in België, maar ik ben er ook niet de persoon naar om zijn leven te vertellen op Facebook", zegt Bonte, die is geboren in het West-Vlaamse Vlamertinge en in 's Gravenwezel nabij Antwerpen woont. Officieel wordt hij pas dit weekend CEO, maar hij is al volop aan de slag voor Domo om de overname van een deel van de polyamidebusiness van Solvay af te ronden. Die acquisitie komt er omdat Solvay zijn polyamidentak verkoopt aan BASF. Om groen licht te krijgen, moesten Solvay en BASF een deel van die activiteiten afstoten. De buit werd binnengehaald door Domo Chemicals, de sterkhouder van de Domo Investment Group van Jan De Clerck. Domo was vroeger vooral bekend als tapijten- en kunstgrasgroep, maar die activitei...

Yves Bonte heeft al een lange topcarrière achter zich, maar toch is hij onder de radar gebleven in België. Nu hij benoemd is als CEO bij Domo Chemicals, komt daar verandering in. "Ik heb me minder geprofileerd in België, maar ik ben er ook niet de persoon naar om zijn leven te vertellen op Facebook", zegt Bonte, die is geboren in het West-Vlaamse Vlamertinge en in 's Gravenwezel nabij Antwerpen woont. Officieel wordt hij pas dit weekend CEO, maar hij is al volop aan de slag voor Domo om de overname van een deel van de polyamidebusiness van Solvay af te ronden. Die acquisitie komt er omdat Solvay zijn polyamidentak verkoopt aan BASF. Om groen licht te krijgen, moesten Solvay en BASF een deel van die activiteiten afstoten. De buit werd binnengehaald door Domo Chemicals, de sterkhouder van de Domo Investment Group van Jan De Clerck. Domo was vroeger vooral bekend als tapijten- en kunstgrasgroep, maar die activiteiten zijn begin jaren 2000 verkocht. Door de overname klimt de jaaromzet van Domo van 900 miljo en naar 1,6 miljard euro en verdubbelt het aantal werknemers tot 2200. Alex Segers, die de voorbije kwarteeuw de CEO van Domo Chemicals was, vond dat het tijd was voor een opvolger. Hij contacteerde Bonte, die in 2018 bestuurder werd bij Domo. Sinds vorig jaar was hij er voorzitter. Na zijn studie burgerlijk ingenieur materiaalkunde in Leuven werkte Bonte vijf jaar voor Exxon Chemical in Brussel. In 1992 stapte hij over naar Himont, de polypropyleendivisie van het Italiaanse Montedison. Drie jaar later vormde Montedison samen met Shell de joint venture Montell. Die fuseerde nog eens vijf jaar later met een afdeling van BASF, waardoor Basell ontstond. Van 2002 tot 2007 woonde en werkte Bonte voor Basell in Hongkong. Hij was er verantwoordelijk voor de polypropyleenbusiness van Basell voor Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika, goed voor een jaaromzet van 3 miljard euro. Na zijn terugkeer managede hij vanuit Duitsland de Europese polypropyleen- en polyethyleenactiviteiten van Basell. Kort nadien nam Basell het Amerikaanse Lyondell over. Dat fusiebedrijf kreeg de naam LyondellBasell. Bonte verhuisde naar Rotterdam. En toen brak de financiële crisis uit. LyondellBasell was sterk gefinancierd met schulden en leningen, waardoor de Amerikaanse tak bescherming tegen zijn schuldeisers moest aanvragen. "2009 was een overlevingsstrijd. Een heel harde leerschool, maar wel een van de meest leerrijke periodes in mijn carrière. Ik leerde het enorme belang van cashmanagement om zo'n schuldenlast af te bouwen en de financiële crisis te overleven", zegt Bonte. Eind 2009 vroeg LyondellBasell Bonte te verhuizen naar Houston, waar het hoofdkwartier is gevestigd, maar hij weigerde vanwege zijn twee schoolgaande kinderen. Begin 2010 kaapte Bonte een topjob weg bij het Noorse Yara, de agrarische divisie van Norsk Hydro die via een beursgang werd afgesplitst. Yara produceerde vooral kunstmeststoffen, maar Bonte leidde de divisie met de andere activiteiten, zoals mijnexplosieven, industriële gassen, basischemicaliën en milieuoplossingen. Onder zijn leiding verdubbelde de divisie, waarop Yara besliste ze naar de beurs te brengen. "Ik zag dat heel goed zitten en zou CEO worden", zegt Bonte. "Tot Alex Segers me belde. Toen ging het snel. De raad van bestuur van Domo en de familie De Clerck vroegen over te nemen, zodat er snel een stabiel management zou komen. De CEO van Yara stelde zich heel constructief op. Ik verlaat Yara in alle vriendschap en loop zeker niet weg van de beursgang." Slapeloze nachten heeft Bonte er niet aan overgehouden. "Ik voel me heel comfortabel. Ik heb dan ook al veel meegemaakt, zoals toen ik bij LyondellBasell aan de rand van het bankroet stond en ik elke ochtend een vergadering moest houden om te beslissen welke factuur ik die dag kon betalen." "Pas op, je moet iedere dag scherp zijn", zegt Bonte over zijn taak bij Domo, waar hij ook voorzitter blijft. "De chemische industrie wordt een stukje moeilijker door de druk op het milieu. Duurzaamheid is een grote uitdaging. Maar ik wil het bedrijf naar het volgende niveau brengen. Ik hoop dat je mijn enthousiasme voelt ( lacht)." Heeft hij plannen om Domo Chemicals naar de beurs te brengen? "Dat is mogelijk, zeg nooit nooit, maar laat ons stap voor stap zetten. We moeten die business van Solvay eerst goed integreren en het bedrijf uitbouwen tot een sterke wereldspeler."