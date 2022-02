Xior, het beursgenoteerde vastgoedbedrijf gespecialiseerd in studentenkoten, voegt Polen als vijfde land toe aan zijn portefeuille. De uitbreiding past binnen de ambitie van Xior om een 'leidende pan-Europese speler te worden', klinkt het in een persbericht.

De Poolse studentenmarkt is volop in ontwikkeling: een land met meer dan 1,2 miljoen studenten gekenmerkt door een structureel tekort aan kwalitatieve huisvesting en dus een sterk groeipotentieel aan hogere investeringsrendementen, aldus het vastgoedbedrijf.

Een eerste investeringsproject in Warschau, de grootste studentenstad van Polen, telt 521 kamers, goed voor een investering van 32 miljoen euro en een bruto investeringsrendement van ongeveer 9 procent. Het gebouw moet in 2024 klaar zijn.

De ontwikkeling vindt plaats in een joint venture van Xior en de verkoper en ontwikkelaar Solida. De twee bedrijven gaan samen op zoek naar de best mogelijke projecten om enerzijds aan het tekort aan studentenkamers in Polen te beantwoorden en anderzijds de positie van Xior in Polen te vergroten, klinkt het nog. Bedoeling is om de portefeuille uit te breiden tot 2.500 units in het land.

Xior was al actief in België, Nederland, Portugal en Spanje. Het bedrijf kondigt maandag ook de bouw van een tweede residentie aan in het Spaanse Granada.

