analyse

Wolf in kasjmier jas Bernard Arnault slaat opnieuw toe

Bert Lauwers redacteur bij Trends

De overname van het juwelenhuis Tiffany voor 14,7 miljard euro is het jongste wapenfeit van Bernard Arnault, alias de wolf in een kasjmier jas. Die bijnaam kreeg hij voor zijn vaak onbeschaamde manier van zakendoen waarmee hij van LVMH de wereldmarktleider in luxegoederen maakte en een van 's werelds rijkste mensen werd.

Luxekoning Bernard Arnault breidt met Tiffany zijn imperium verder uit © reuters

Toen de jonge Bernard Arnault ooit de taxi nam in New York, zou dat ritje zijn latere leven bepalen. Hij vroeg aan de taxichauffeur wat die wist over Frankrijk. 'Dior', was het antwoord. Daarmee was het zaadje geplant voor wat zou uitgroeien tot een gigant met een beurswaarde van ruim 200 miljard euro.

...

