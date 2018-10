Wist u dat?

Mancinelli is 107 en werkt nog altijd voltijds: vijf dagen per week en acht uur per dag knipt hij haar. Dat doet hij al sinds hij elf jaar was. Toen hij 96 jaar was, kwam hij in het Guinness World Records-boek als oudste werkende kapper. Mancinelli ziet er keurig uit, heeft een vaste hand en een vol hoofd haar, al is het spierwit. "Hij meldt zich nooit ziek", zegt de eigenaar van het salon. "Mijn jonge werknemers hebben problemen met hun knieën en hun rug, maar hij blijft gewoon doorgaan. Hij knipt meer koppen dan een twintigjarige. Zij sturen berichtjes, hij werkt."