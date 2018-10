Wist u dat?

De bedoeling was dat het programma cv's zou beoordelen en de beste kandidaten eruit zou filteren. Het programma werd getraind om patronen te herkennen in cv's die het bedrijf in de voorgaande tien jaar had ontvangen. Maar die waren in meerderheid door mannen ingestuurd, waardoor het programma zichzelf leerde mannelijk taalgebruik te verkiezen en vrouwelijke kandidaten makkelijker te verwerpen.