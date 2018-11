Wist u dat? Brit zwemt als eerste rond Groot-Brittannië

Edgley legde de tocht van zowat 2900 kilometer af in 157 dagen. Hij vertrok op 1 juni en legde op 4 november de laatste kilometers af. Al die tijd zette hij geen voet aan land. Hij zwom meer dan twaalf uren per dag.

De inspanning heeft wel zijn tol geëist: hij heeft last van zijn schouder, heeft schaafwonden van zijn wetsuit en zijn tong is deels beschadigd door het zoute water. Hij moet nu ook weer leren te stappen, omdat hij zo lang in het water heeft gelegen.

Edgley heeft met de inspanning een nieuw record gevestigd voor de langste zwemtocht op zee. Hij staat al in het Guinness Book of World Records voor een klimpartij zo hoog als de Mount Everest. Daarvoor had hij al een marathon gelopen terwijl hij auto voorttrok.