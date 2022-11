Zinkbedrijf Nyrstar wordt vanaf december geleid door een duo. Guido Janssen en Dale Webb volgen dan Daniel Vanin op als co-CEO's. Dat meldt het grondstoffenbedrijf, een onderdeel van Trafigura, maandag in een persbericht.

Het gaat om het operationele Nyrstar, en niet om het gelijknamige beursgenoteerde bedrijf waarin vroeger de activiteiten zaten en dat eerder dit jaar het laatste stukje van de operationale activteiten verkocht.

Janssen is nu de verantwoordelijke voor Europa en de VS, Webb voor Australië. Vanin heeft beslist terug te treden na drie jaar aan het hoofd van het bedrijf. Hij zal blijven werken voor Trafigura, waar hij in juli 2019 vertrokken was om Nyrstar te leiden. Hij zal de nieuwe CEO's ondersteunen tijdens een overgangsperiode, klinkt het in het persbericht.

Nyrstar zelf stelt ongeveer 4.000 mensen tewerk, met onder meer mijnbouw- en smeltactiviteiten in Europa, de VS en Australië. De operationele activiteiten zijn volledig eigendom van Trafigura, dat actief is in de grondstoffenhandel.

Meerderheidsaandeelhouder Trafigura had in 2019 het noodlijdende oude Nyrstar in handen gekregen. De overname wordt aangevochten door aandeelhouders.

