De vanwege omvangrijke boekhoudfraude noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard wil een insolventieprocedure laten opstarten. Het bestuur heeft beslist daarvoor een verzoek in te dienen bij een bevoegde rechtbank in München, 'wegens dreigende insolventie en een te grote schuldenlast', aldus het bedrijf donderdag.

Wirecard ligt al maanden onder vuur vanwege mogelijke fraude en maakte eind vorige week bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. Topman Markus Braun werd gearresteerd. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen.

De aandelenkoers van Wirecard is in vrije val sinds de aankondiging over de financiële resultaten. Op de beurs is de koers de afgelopen weken met meer dan 90 procent gekelderd. De handel in Wirecard werd donderdag tijdelijk stilgelegd, maar na de hervatting dook de koers weer verder omlaag. De Duitse beurswaakhond BaFin en openbare aanklagers doen onderzoek naar de grootschalige fraudezaak bij Wirecard.

Wirecard had beweerd dat de vermiste fondsen in rekeningen in Zuidoost-Azië zaten, die blijkbaar nooit hebben bestaan.

Wirecard ligt al maanden onder vuur vanwege mogelijke fraude en maakte eind vorige week bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. Topman Markus Braun werd gearresteerd. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen.De aandelenkoers van Wirecard is in vrije val sinds de aankondiging over de financiële resultaten. Op de beurs is de koers de afgelopen weken met meer dan 90 procent gekelderd. De handel in Wirecard werd donderdag tijdelijk stilgelegd, maar na de hervatting dook de koers weer verder omlaag. De Duitse beurswaakhond BaFin en openbare aanklagers doen onderzoek naar de grootschalige fraudezaak bij Wirecard.Wirecard had beweerd dat de vermiste fondsen in rekeningen in Zuidoost-Azië zaten, die blijkbaar nooit hebben bestaan.