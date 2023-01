De handelaren starten morgen/dinsdag met gematigde verwachtingen aan de wintersolden. De koopjesperiode start met kortingen vanaf 30 procent, wat in lijn ligt met de voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandig modedetailhandel en ondernemersorganisaties Unizo en NSZ.

Uit een bevraging van het NSZ blijkt dat ruim 80 procent van de handelaren start met een korting van 30 procent. Bij 20 procent van de winkeliers zal dat meteen een korting van 50 procent zijn. Dat komt volgens het NSZ omdat de meerderheid van de handelaars nog veel stock heeft liggen. Mode Unie spreekt van een korting van gemiddeld 31 procent.

Hoewel de eindejaarsverkoop en de winterprik de slechte start van het winterseizoen deels goedmaakten, schatten de zelfstandige modehandelaren de wintersolden gematigd in. Ongeveer 65 procent denkt evenveel of beter te verkopen dan in januari 2022, toen de modesector 'gematigd tevreden' was over de soldenmaand. Zo'n 35 procent neemt een afwachtende houding in en verwacht een mindere verkoop, aldus Mode Unie.

Uit de bevraging van NSZ blijken de handelaren pessimistischer te zijn. Zo zegt een op de vijf handelaren te vrezen voor een daling van de omzet van minstens 20 procent in vergelijking met de wintersolden van vorig jaar. De ondernemersorganisatie verwijst naar de energiecrisis als oorzaak. Negen op de tien handelaren ziet een verschil in het gedrag van klanten. Zo komen ze minder langs in de zaak zelf 'en dat heeft duidelijk zijn gevolgen', klinkt het.

'We mogen ook de invloed van onlineaankopen, die nog steeds in de lift zitten, zeker niet onderschatten."

De winterkoopjes lopen van dinsdag 3 januari tot dinsdag 31 januari.

