Luierproducent Ontex verwacht voor dit jaar niet langer een toename van de winst. Er komt een transformatieprogramma om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

De Belgische fabrikant van luiers en maandverbanden Ontex meldt woensdag dat het voor dit jaar niet langer ebitda-groei (de winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bij constante wisselkoersen verwacht. Er is in de vooruitzichten nu sprake van een 'stabiele'recurrente ebitda. Het bedrijf kondigt woensdag ook aan dat er een 'veelomvattend transformatieprogramma' komt om meer winst te maken en de waardecreatie te versnellen.

Ontex verwierp vorig jaar een overnamevoorstel van het investeringsfonds PAI Partners en kondigde toen aan te onderzoeken hoe extra waarde gecreëerd kan worden voor de aandeelhouders. Tijdens een investeerdersdag woensdag in Londen geeft het management daarover meer uitleg. Onder de naam 'Transform2Grow' lanceert Ontex een transformatieplan' dat 'stap voor stap onze operationele efficiëntie en commerciële manier van werken zal wijzigen', luidt het in een persbericht. Ontex wil zijn huidige leiderschapspositie versterken en tegelijk ook uitbreiden naar nieuwe branches en regio's. Het plan vergt een investering van 130 miljoen euro.

Beleggers kunnen de aankondigingen niet echt smaken, blijkt uit de eerste koersbewegingen. Het Bel20-aandeel stond een kwartier na beursopening al bijna 9 procent in het rood.

Ontex is wereldwijd actief en telt twintig productievestigingen. Het hoofdkantoor staat in Aalst en in Buggenhout en Eeklo heeft het bedrijf fabrieken waar honderden mensen werken. Het is niet duidelijk welke gevolgen het transformatieplan zal hebben voor die Belgische vestigingen.