Supermarktketen Colruyt verwacht dat de winst in het huidige boekjaar 'beduidend lager' zal zijn dan in het vorige boekjaar. Dat heeft CEO Jef Colruyt woensdagavond gezegd naar aanleiding van de algemene vergadering.

De reden is duidelijk: de coronapandemie. 'Op het einde van boekjaar 2019-20 en doorheen heel het boekjaar 2020-21 had de wereldwijde pandemie ook op onze groep een ongekende impact, voelbaar in zowel verkoop als in productie, logistiek en administratie', benadrukte Jef Colruyt.

Colruyt verwacht dat het geconsolideerd bedrijfsresultaat, en bijgevolg het geconsolideerd nettoresultaat, van boekjaar 2021-22 'beduidend lager' zal zijn dan vorig boekjaar. 'Deze evolutie zal meer uitgesproken zijn in de eerste jaarhelft aangezien vooral de eerste jaarhelft van vorig boekjaar beïnvloed werd door de COVID-19-crisis', aldus de CEO van de supermarktketen.

De groepsomzet van Colruyt steeg met 3,7 procent tot meer 9,9 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg 523 miljoen euro of 5,3 procent van de omzet. De supermarktketen sloot het boekjaar af met een nettowinst van 416 miljoen euro. Colruyt stelde een brutodividend van 1,47 euro per aandeel voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De detailhandel was dit jaar goed voor 84 procent van de groepsomzet. De retailomzet groeide met 5,2 procent tot meer dan 8,3 miljard euro. De omzet in de voedingswinkels steeg vooral door expansie, en door offline en online volumetoenames tijdens de covid-19-.crisis. En Colruyt zag, ook al door de coronacrisis, de online verkoop in food én non-food fors stijgen.

Europese Green Deal

Jef Colruyt had ook nog een boodschap voor de politieke bestuursorganen in België. Hij verwacht dat de beleidsmakers werk maken van een efficiëntere overheid, met administratieve vereenvoudiging als basispijler en met de inzet van digitalisering ten behoeve van mensen.

'De beleidsmakers moeten voluit gaan voor de uitvoering van de Europese Green Deal en investeren in een duurzamere samenleving met ambitieuze klimaatdoelstellingen ten voordele van de volgende generaties; kiezen voor een grondige belastinghervorming waarbij gestreefd wordt naar fiscale eenvoud zonder dat de fiscale druk verder stijgt en waarbij de fiscale oorzaken van grenshandel worden weggewerkt; inzetten op een wendbare arbeidsorganisatie voor e-commerce activiteiten. Zo maken we kans om ook Belgische meerwaarde te blijven creëren in een snel veranderende internationale economie.'

