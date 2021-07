Winst Amazon stijgt met 48 procent tot 7,8 miljard dollar in tweede kwartaal

Amazon heeft in het tweede kwartaal een nettowinst van 7,8 miljard dollar (6,56 miljard euro) geboekt. Dat is een stijging van 48 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat resultaat is te danken aan onlineshoppen en de cloud.