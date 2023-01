De 86 winkels van supermarktgroep Mestdagh, die voornamelijk in Wallonië en Brussel liggen maar ook in Tienen en Aarschot, openen na de overname door Intermarché vanaf morgen/woensdag opnieuw de deuren. Ze krijgen een nieuw assortiment en ook een nieuwe naam: "Intermarché by Mestdagh", zo werd dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De sociale partners zullen volgende week, op 9 november, over de toekomstplannen worden ingelicht.

Intermarché kondigde begin vorig jaar aan dat het alle winkels van de supermarktgroep Mestdagh die ze uitbaat onder het logo van Carrefour Market en Carrefour Express over zou nemen. Het franchisecontract tussen Mestdagh en Carrefour liep nog tot eind december. Sinds vandaag/dinsdag, na goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteit, is Intermarché er de baas. Die laatste stelde ook een nieuwe CEO aan: Guillaume Beuscart vervangt Emmanuel Coria.

Intermarché heeft het over een "historische stap" voor zijn ontwikkeling in België. "We zullen iedereen nodig hebben om te slagen in onze ambitie om een belangrijke speler in de retailsector te worden", klinkt het in het persbericht. De groep telt door de overname 163 winkels in ons land, goed voor een omzet van 1,432 miljard euro per jaar. In Wallonië en Brussel is de keten naar eigen zeggen goed voor een marktaandeel van 12,4 procent.

Midden december voerden de vakbonden bij Mestdagh nog actie aan de Belgische zetel van Intermarché, om de onzekerheid rond de overname voor de bijna 2.000 personeelsleden aan te klagen. Intermarché werkte tot nu toe enkel met franchisewinkels en opereert dus onder een ander paritair comité dan Mestdagh. Vakbondsafgevaardigde Myriam Delmée (Setca) vreest voor ontslagen en/of een verslechtering van de arbeidsomstandigheden. Pas volgende week maandag zal er klare wijn worden geschonken door de nieuwe directie.

