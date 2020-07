De winkelketen Wibra dient een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in bij de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde. Dat is maandag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

De Belgische Wibra-winkels hebben al langer te lijden onder het moeilijke economische klimaat, de hoge arbeidskosten en de toenemende concurrentie. Volgens de directie van de Nederlandse winkelketen leken een reeks herstelmaatregelen die in 2019 waren genomen, aan te slaan. Zo werd een specifiek departement aangesteld om voorraden beter in te plannen, werd Wibra's marketingmix aangepast en werd er een Belgische countrymanager aangesteld. Daarnaast werd ook de sluiting van zes Wibra-filialen aangekondigd.

'Maar de COVID-19-pandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan', luidt het maandag in een persbericht. 'De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de huidige situatie onhoudbaar.'

De directie meldt nog dat de verlieslatende Belgische activiteiten traditioneel werden opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, 'maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk'.

Als de ondernemingsrechtbank akkoord gaat met het verzoek van Wibra, zal een gerechtsmandataris aangeduid worden die de markt zal bevragen naar potentiële overnemers. Het bedrijf hoopt met een reddingsplan tot oplossingen te komen 'die zoveel mogelijk winkels en personeelsleden een toekomst binnen Wibra België' kunnen bieden.

De directie wil zich kandidaat stellen om een deel van de winkels over te nemen, en wil dan ook een constructief overleg aangaan met de vertegenwoordigers van het personeel.

Bij Wibra in België werken ongeveer 400 mensen. Van de 81 Belgische winkels bevinden zich er 52 in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 9 in Brussel.

