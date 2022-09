Makro Cash & Carry Belgium dient donderdag bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen een verzoekschrift in voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) door overdracht onder gerechtelijk gezag. De keten boven de Makro- en Metro-winkels vraagt op die manier bescherming tegen schuldeisers.

De procedure maakt het mogelijk om de activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen. De raad van bestuur van Makro Cash & Carry Belgium wil met de stap de levensvatbare economische activiteiten van het bedrijf beschermen, zo meldt het bedrijf in een mededeling.

Makro Cash & Carry Belgium telt zeventien winkels: elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Er werken in totaal zowat 2.000 mensen. Het bedrijf, dat al jaren met moeilijkheden kampt, werd in juni nog overgenomen door investeerder Bronze Properties.

'De financiële moeilijkheden waarmee het bedrijf te kampen heeft, vormen een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit', zo klinkt het donderdag in een mededeling. 'Het bedrijf heeft een staat van insolventie tot nu toe alleen maar kunnen afwenden door regelmatige en zeer grote kapitaalverhogingen, gefinancierd door voormalig aandeelhouder Metro AG.'

Bronze Properties zegt dat de huidige structuur van de bedrijfsactiviteiten van Makro Cash & Carry Belgium, die georganiseerd zijn binnen één juridische entiteit, economisch onhoudbaar is. De voorbije maanden hebben verschillende partijen wel interesse getoond in de overname van de activiteiten van Metro, van bepaalde activiteiten van Makro of van Makro-winkels. Maar geen enkele geïnteresseerde partij heeft voorgesteld om het bedrijf in zijn geheel over te nemen, beklemtoont Bronze Properties.

De Antwerpsen ondernemingsrechtbank zal nu een gedelegeerd rechter aanstellen om het verzoek voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie te analyseren. Als er wordt ingegaan op het verzoek, wordt er een gerechtsmandataris aangewezen die de volgende stappen voor de overdracht van activiteiten zal beheren. De procedure zou ongeveer 4 tot 6 maanden duren.

