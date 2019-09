Na zijn doortocht op Pukkelpop vorig jaar is Willy Sommers bezig aan deel drie van zijn carrière. Een grote marketingstrategie zit daar volgens hem niet achter, wel veel hard werk. "Ik sta 48 jaar op de planken. Dat krijg je niet cadeau."

"Ik verveel me." Na 55 optredens in juli en augustus en een hele rist de voorbije weken had Willy Sommers (67) laatst drie dagen vrij. Het duurde één dag voor hij die drie woorden sms'te naar zijn tourmanager, die in Spanje wel van zijn vakantie genoot. "Hij antwoordde dat hij had kunnen voorspellen dat ik zo'n bericht zou sturen. Tja, ik zat nog volledig in de adrenalinekick die ik afgelopen zomer kreeg", verklaart Sommers. "Terwijl ik de voorbije jaren zo'n tien keer per zomer speelde met mijn liveband, hadden we dit jaar 25 optredens. De andere optredens waren live on tape, vaak samen met andere artiesten."

