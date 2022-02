Time4Society zoekt voor de zevende keer de CSR Professional van het jaar.

De wedstrijd is intussen herdoopt tot Sustainability Professional en beloont een CEO, hr-manager, marketeer, projectleider of eventmanager die een strategische en onmisbare rol speelt voor de duurzaamheid in zijn of haar organisatie. De organisator Time4Society haalde het VBO binnen als medeorganisator. Trends blijft de mediapartner.

Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het VBO, zat samen met ex-VDAB-topman Fons Leroy de jury voor. Die selecteerde uit de vele inzendingen drie Nederlandstalige en drie Franstalige finalisten.

De Trends-lezer kon op www.sustainabilityprofessional.be meestemmen, om te bepalen wie de opvolgers worden van Philippe Weiler (ex-Lidl) en Salvatore Iannello (Galler), respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige winnaar in 2021.

De drie Vlaamse finalisten zijn Anne Lenaerts (NNOF), Frank Vandenborre (Ageas) en Nele Van Damme (Upgrade Estate). De Franstalige winnaar komt uit het trio Caroline Gastaud (IKEA België), Ann Nachtergaele (Fevia) en Bruno Van Steenberghe (Kalani-Home). Op 24 februari wordt op een event de winnaar bekendgemaakt.

