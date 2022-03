De tien Radicale Vernieuwers zijn ondertussen bekend, maar u kan mee stemmen om te bepalen wie de Publieksprijs wint. Die wordt samen met de juryprijs bekendgemaakt op 31 maart.

Radicale vernieuwers bouwen nieuwe oplossingen voor energie, mobiliteit, de circulaire economie, inclusie, zorg, armoede, voeding enzovoort. Met slimme samenwerkingen, netwerken of platformen zetten ze radicale ideeën om in een nieuwe realiteit. Op 17 maart maakte de jury de tien nieuwe laureaten bekend. U vindt ze hieronder opgelijst.

Van die tien winnaars krijgen er twee nog een prijs. Een jury, samengesteld door iniatiefnemer de Sociale InnovatieFabriek, kiest op 31 maart een winnaar uit deze tien Radicale Vernieuwers. Er wordt ook een publieksfavoriet gekozen en u kunt online stemmen om die winnaar mee te kiezen. Dat doet u zo. Op dit YouTube-kanaal vindt u voor elke organisatie een filmpje, maar wie liever een artikel leest over wat elk bedrijf doet, vindt zijn gading in dit overzicht. Hier kunt u uw stem uitbrengen.

- ArmenTeKort koppelt mensen in kansarmoede aan een buddy.

- BeCode biedt gratis IT-opleidingen aan, onder meer voor laaggeschoolde mensen en mensen met een migratieachtergrond.

- Blommm brengt biobloemen met de fiets van het veld tot bij de klant. Een alternatief voor de klassieke bloemenindustrie.

- COSH! maakt het consumenten gemakkelijker om duurzaam te shoppen in fysieke winkels.

- Give a Day koppelt vrijwilligers aan organisaties.

- Homaar - groeiplek voor jongeren steunt psychisch kwetsbare jongeren.

- Mic Mac Minuscule maakt geboortelijsten met tweedehandse en geüpcyclede kinderspullen.

- Ray & Jules ontwikkelt technologie voor het roosteren van koffie die energie-efficiënter is en op zonne-energie werkt.

- Het Stadsmakersfonds is een ontwikkelingsfonds voor een duurzame stadsontwikkeling.

- Ugani Prosthetics maakt goedkope protheses met 3D-technologie.

Radicale Vernieuwers is een initiatief van De Sociale InnovatieFabriek, dat samenwerkt met onder meer Cera en Trends.

