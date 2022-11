De vijftigjarige Vlaming Michael Anseeuw leidt vanaf januari BNP Paribas Fortis. Daarmee komt een retailman aan het hoofd van de grootste bank van het land.

Het verdict is gevallen en de favoriet heeft het gehaald. Er circuleerden verscheidene namen om Max Jadot op te volgen als CEO van BNP Paribas Fortis. Zowat het hele directiecomité werd getipt, van hr-directeur Sandra Wilikens over private banker Stéphane Vermeiren tot Didier Beauvois, die verantwoordelijk is voor corporate banking. Maar het werd Michael Anseeuw, de man die de retailbank - de bank voor particuliere klanten - leidt.

...

Het verdict is gevallen en de favoriet heeft het gehaald. Er circuleerden verscheidene namen om Max Jadot op te volgen als CEO van BNP Paribas Fortis. Zowat het hele directiecomité werd getipt, van hr-directeur Sandra Wilikens over private banker Stéphane Vermeiren tot Didier Beauvois, die verantwoordelijk is voor corporate banking. Maar het werd Michael Anseeuw, de man die de retailbank - de bank voor particuliere klanten - leidt. Anseeuw volgt op 1 januari Max Jadot op. Jadot, die 65 jaar wordt, leidde BNP Paribas Fortis sinds 2011. Met zijn verleden in corporate finance was die vooral de man van het bedrijfsbankieren, met contacten op hoog niveau in het Belgische bedrijfsleven. Jadot volgt voorzitter Herman Daems op, die stopt als bestuurder van de bank. Daems, die de titel van erevoorzitter krijgt, was voorzitter sinds 2009. Met de keuze voor het duo Anseeuw-Jadot kiest de Franse groep BNP Paribas voor continuïteit en complementariteit. Anseeuw heeft niet het netwerk van Jadot in industriële en bedrijfskringen, maar hij kan bogen op een aantal belangrijke realisaties. Met meer dan twintig jaar op de teller is Anseeuw een ancien bij de bank. Hij startte er zijn carrière in 2001, toen de fusie van ASLK en Generale Bank was afgerond en de naam Fortis gelanceerd werd. Hij begeleidde er eerst enkele integratieprojecten als interne consultant. Daarna werkte hij in afdelingen als consumentenkrediet en retail banking. Anseeuw was ook een tijdlang actief op het financiële departement en werkte nauw samen met CFO Gilbert Mittler. Die kwam in 2008 samen met andere toplui van Fortis in opspraak toen de groep kapseisde. Uiteindelijk kwamen de bankactiviteiten van Fortis bij BNP Paribas terecht. Daar zette Anseeuw zijn carrière voort. In 2009 werd hij verantwoordelijk voor de alternatieve merken van BNP Paribas Fortis, zoals Fintro en Alpha Card. In september 2014 werd hij hoofd van de retailbank, waardoor hij verantwoordelijk werd voor het kantorennetwerk en zijn vijfduizend medewerkers. Een jaar later werd hij opgenomen in het directiecomité van BNP Paribas Fortis. De belangrijkste realisaties van Anseeuw als hoofd retailbanking zijn de digitalisering van de klantenrelaties en de reorganisatie van het kantorennet. Medewerkers van de bank roemden hem om zijn pragmatisme en visie. Hij lanceerde met Hello bank! een mobiele bank voor jongeren en was er snel bij om nieuwe betaaloplossingen als Apple Pay en Google Pay te integreren. Technologische innovatie ligt hem als voorzitter van de identificatie-app Itsme na aan het hart. De belangrijkste operatie in de retailbank vond onlangs plaats. BNP Paribas Fortis nam bpost bank over en integreert de postkantoren in zijn distributieapparaat. Die beslissing is omstreden. De bankkantoren van BNP Paribas Fortis zullen worden omgebouwd tot advieskantoren voor de betere klanten, voor gewone bankzaken worden de klanten naar de postkantoren verwezen. Daardoor kan BNP Paribas Fortis verder het mes in zijn kantorennetwerk zetten. Tegen 2025 zullen er nog slechts 220 agentschappen met het groene BNP Paribas Fortis-logo overblijven. Niets liet vermoeden dat Anseeuw het ooit zou schoppen tot de belangrijkste bankier van het land. Hij behaalde een diploma burgerlijk ingenieur fysica aan de Universiteit Gent en heeft een passie voor kosmologie. Toen hij in 1996 afstudeerde, wilde hij eerst de wereld verkennen. Een academische carrière liet hij links liggen voor de wereld van de consultancy. Hij vloog de wereld rond voor Andersen Consulting, het huidige Accenture. De jonge Aalstenaar werkte in wereldsteden als Parijs, Singapore, Frankfurt en Chicago, en vond dat een verrijkende ervaring. Na drie jaar keerde hij naar België terug. Het millennium liep op zijn einde en technologie was hip. Anseeuw richtte zijn eigen onderneming op, Smartizens.com, om een educatief platform voor studenten en universiteiten te creëren. Maar de internetbubbel barstte en bij gebrek aan nieuwe financiële middelen moest hij de start-up stopzetten. Als manager wordt Anseeuw omschreven als een harde werker die zijn dossiers beheerst, en als een competente bankier. Hij heet gemakkelijk bereikbaar te zijn en bereid om te luisteren naar zijn medewerkers. Maar hij eist onvoorwaardelijke loyauteit. Als burgerlijk ingenieur kan hij goed plannen, heeft hij een oog voor details en weet hij zich snel in een complex dossier in te werken. Anseeuw is getrouwd met een romaniste die Italiaans spreekt en viool speelt. Samen hebben ze twee dochters. De nieuwe CEO van BNP Paribas Fortis brengt zo veel mogelijk tijd met zijn familie door. Ondanks zijn drukke agenda vindt hij nog tijd voor een andere passie: lezen, en bij voorkeur fictie. "Hij is altijd op de hoogte van de jongste trends in boekenland", laat een intimus zich ontvallen. Verwacht wordt dat Anseeuw een versnelling hoger zal schakelen om de digitale achterstand die BNP Paribas Fortis heeft op lokale concurrenten als Belfius en KBC goed te maken. Daarvoor zal de nieuwe CEO echter via het moederbedrijf in Parijs moeten passeren. Vanuit het perspectief van de Franse groep wordt technologische innovatie het best centraal aangestuurd, ten behoeve van alle groepsentiteiten. Individuele Belgische initiatieven worden niet altijd op prijs gesteld. Het is niet duidelijk of Anseeuw voldoende contacten in Parijs heeft om een verandering van stijl door te voeren.