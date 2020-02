Erik Roddenhof volgt op 1 maart Christian Van Thillo op als CEO van DPG Media. De mediagroep boven onder meer Het Laatste Nieuws en VTM is de grootste van de Benelux. De Nederlander moet ze veilig door de digitale transitie loodsen.

Erik Roddenhof smeert 's ochtends nog altijd de boterhammen van zijn vier kinderen, voor hij om 7 uur vanuit Arnhem naar een van de kantoren van DPG in Nederland of Antwerpen vertrekt. Het is een van de vele anekdotes die zijn vrouw Ilse Bloemen in de Nederlandse zakenkrant FD vertelt om te schetsen hoe Roddenhof, ondanks zijn steeds drukkere carrière, tijd blijft maken voor zijn gezin. Roddenhof helpt ook geregeld in de kinderboekenwinkel van zijn vrouw, al is het de vraag of hij dat nog vaak zal kunnen doen vanaf 1 maart. Dan volgt hij officieel Christian Van Thillo op als CEO van de holding DPG Media. Van Thillo begon meer dan dertig jaar geleden aan de uitbouw van het familiale uitgeversbedrijf achter de krant Het Laatste Nieuws tot de grootste mediaspeler in België, Nederland en Denemarken, met een geschatte omzet van om en bij 2 miljard euro. Van Thillo concentreert zich vanaf maart als uitvoerend voorzitter op de langetermijnstrategie. Roddenhof krijgt de dagelijkse leiding over een zeer gevarieerde groep: kranten en magazines in drie landen, radio- en tv-zenders, de Belgische telecomoperatoren Mobile Vikings en Jim Mobile, en een rist zoekertjes- en vergelijkingssites. Van Thillo was de eerste om de wissel aan de top te relativeren in een dubbelinterview met Roddenhof in De Tijd het afgelopen weekend: "We kleven gewoon de juiste titel op de job die Erik al een jaar uitvoert." Roddenhof is na zijn baan als marketingdirecteur bij het De Persgroep Nederland heel snel opgeklommen naar de top. Van Thillo steunde de voorbije jaren op vertrouwelingen die de pionierstijd meemaakten, in het bijzonder Van Thillo's schoonbroer Christophe Convent en de financieel directeur Piet Vroman. Roddenhof wordt de sleutelfiguur die de plannen mee moet bedenken en die ook goed moet uitvoeren. "Ik moet dit bedrijf door een digitale transitie loodsen. Nu leunen we nog te veel op offlinemedia. Zijn we succesvol digitaal? Ja. Groeien we daar hard in? Ja. Kan het bedrijf ervan bestaan? Nee. Dat moet structureel beter", zegt hij daarover in De Tijd. Voor een media-CEO heeft Roddenhof een wat atypisch profiel. Met een diploma bedrijfseconomie op zak ging hij eerst telkens drie jaar aan de slag bij ABN AMRO en KPN Mobile. Van 2001 tot 2012 vervulde hij kaderfuncties bij de energieproducent Nuon/Vattenfall, onder meer als marketingdirecteur. Jan-Willem Peters, een kaderlid van DPG, werkte bij Nuon met hem samen. Hij omschrijft Roddenhof in het FD als iemand die geleerd heeft op een podium te staan, maar die liever tussen de mensen zit. "Zijn voorganger Christian Van Thillo stapt graag in de schijnwerpers om een Hollywoodwaardige toespraak te houden. Erik is beter in kleinere gezelschappen, waar hij in debat kan gaan en tegengas krijgt." Roddenhof heeft zijn stempel gedrukt op DPG. Hij was de architect van de overname van Independer, de populairste vergelijkingssite voor verzekeringen in Nederland. "Daarmee heb ik zitten leuren bij Christian, en DPG heeft de stap gezet", vertelt hij in het dubbelinterview. Met Independer heeft DPG zicht op winstgevende online-inkomsten die minder onderhevig zijn aan zware concurrentie. Roddenhof trok ook de overname van de Nederlandse magazines van Sanoma vorig jaar. Op het eerste gezicht heeft dat weinig te maken met diversifiëring, maar met de deal is ook NU.nl in handen van DPG. Dat is de populairste nieuwssite in Nederland en de grootste concurrent voor het eigen AD.nl. Met die combinatie staat DPG sterker tegen Facebook en Google, die de internationale markt van de onlinereclame domineren. Roddenhof vergeet de printmedia zeker niet, maar die moeten wel mee veranderen. "Ik ben een marketeer", zei Roddenhof in 2016 in een lokale krant van DPG. "Ik bekijk kranten niet als kranten, maar als merken. Die zijn er al tachtig jaar. Die merken overleven wel. Of het nu papier is of digitaal, in the end maakt het niet uit." Hij blijft dus zeer ambitieus. Roddenhof staat erom bekend de lat hoog te leggen en er nauwlettend op toe te zien of die limiet effectief wordt gehaald. "Hij kan druk opleggen wanneer het moet", relativeert een insider. "Hij combineert dat met veel zelfrelativering en humor. Zijn mentaliteit zit tussen die van de wat meer gesloten Vlaming en de meer flegmatieke Nederlander."