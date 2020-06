Trends en Trends-Tendances reiken jaarlijks een trofee voor de Deal of the Year uit. Daarvoor komen alle fusies, overnames en kapitaaloperaties in aanmerking waarbij in 2019 een Belgische onderneming betrokken was. Hiernaast vindt u de vijf deals die de jury heeft geselecteerd, en waaruit de laureaat wordt gekozen. Het belangrijkste selectiecriterium is de financiële en strategische meerwaarde die de deal voor de stakeholders creëert.

Agfa-Gevaert

BEDRAG: Agfa-Gevaert verkocht een deel van zijn healthcare IT-activiteiten aan het Italiaanse Dedalus voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro. De onderhandelingen met Dedalus werden door de toenmalige CEO Christian Reinaudo opgestart in december vorig jaar. De overeenkomst werd ondertekend op 29 januari 2020 en de verkoop is door de nieuwe CEO, Pascal Juéry, afgerond op 4 mei.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: de verkoop van een deel van de healthcare-activiteiten, die een jaaromzet van ongeveer 260 miljoen euro genereren, past in het transformatieproces van de beursgenoteerde beeldvormingsgroep. Het verkochte deel bestaat uit informatiesystemen voor ziekenhuizen (Orbis) en digitale patiëntendossiers (Integrated Care) in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Brazilië.

FINANCIERING: Pascal Juéry ziet verschillende mogelijkheden om het geld van de verkoop te besteden. "Gezien de onzekere economische context, kiezen we er op dit moment voor de opbrengst van de verkoop te gebruiken om de toekomst van onze onderneming veilig te stellen, de strategieën van onze divisies verder uit te voeren en langlopende schulden aan de pakken", zegt hij. Behalve te investeren in de groeimotoren van Agfa wil Juéry tussen 100 en 200 miljoen euro gebruiken om de pensioenproblemen van de groep aan te pakken.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: Agfa stelde KPMG aan als financieel adviseur. Het internationale advocatenkantoor Linklaters tekende voor het juridische advies. JPMorgan en Boston Consulting Group werden ingeschakeld voor algemeen advies over de deal. KDC

Biotalys

BEDRAG: het agrotechnologiebedrijf Biotalys, dat toen nog Agrosavfe heette, haalde eind juli 35 miljoen euro op in een zogenoemde C-ronde. Zo'n operatie moet doorgaans de expansie versnellen van bedrijven die al succesvol zijn.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: Biotalys, een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), ontwikkelt biologische bestrijdingsmiddelen op basis van fragmenten van antilichamen uit kameelachtigen. Het nieuwe geld moet vooral dienen voor de ontwikkeling, de registratie en de commercialisatie van een eerste product. De lancering van die eerste biofungicide is gepland voor 2022 op de groente- en fruitmarkt in de Verenigde Staten, meteen gevolgd door een lancering in Europa en andere regio's.

FINANCIERING: alle bestaande aandeelhouders - met onder meer Gimv, Sofinnova Partners, PMV, Agri Investment Fund, K&E, Biovest, Madeli Participaties, VIB en Qbic - deden mee aan de kapitaalronde. Zij werden aangevuld door de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, die 10 miljoen euro inlegde.

BEGELEIDENDE PARTIJ: Biotalys werd juridisch bijgestaan door Freshfields Bruckhaus Deringer. B.L.

Combell

BEDRAG: confidentieel, maar door de twee operaties zou het bedrijf op meer dan 1 miljard dollar worden gewaardeerd.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: in juni 2019 fuseerde Combell met het Nederlandse TransIP. De groep heet voortaan Team.blue. In september volgde de overname van Register Group, waardoor ze ook een sterke positie opbouwde in Zuid-Europa. CEO en medeoprichter Jonas Dhaenens deed al meer dan zestig overnames en fusies met Combell. Hij is ervan overtuigd dat een bedrijf op de sterk consoliderende hostingmarkt niet alleen mag rekenen op autonome groei. De van oorsprong Gentse aanbieder van hosting en verwante onlinediensten had al een plaats bij de grootste Europese spelers. Dankzij de twee deals in 2019 behoort het bedrijf nu tot de absolute top in Europa. Team.blue mikt voor 2020 op een omzet van 300 miljoen euro. Het heeft een team van 1100 medewerkers en meer dan 2 miljoen klanten.

FINANCIERING: de fusie met TransIP en de overname van Register gebeurden deels met bankfinanciering, maar vooral door kapitaalverhogingen. Dhaenens en andere leden van het management, onder wie TransIP-oprichter Ali Niknam, deden mee aan de kapitaalverhogingen, net zoals het Britse fonds Hg, dat zich in 2018 heeft ingekocht.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: financieel advies door Deloitte, juridisch advies door Linklaters. S.F.

Galapagos

BEDRAG: Galapagos kondigde in juli 2019 een akkoord ter waarde van 4,5 miljard euro aan met het Amerikaanse farmaconcern Gilead.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: Onno van de Stolpe, de CEO van Galapagos, vreesde al jaren een vijandig overnamebod op zijn Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf. Hij slaagde erin Gilead, waarmee het in Mechelen gevestigde Galapagos al een alliantie had, te overtuigen om die relatie te betonneren op lange termijn. Gilead beloofde de komende tien jaar geen overnamebod te lanceren op Galapagos. In ruil voor die belofte kreeg Gilead voor 3,5 miljard euro toegang tot alle activa van Galapagos. Bovendien trok Gilead zijn belang in Galapagos op tot 22 procent. Daarvoor legde het Amerikaanse bedrijf 1 miljard euro op tafel.

FINANCIERING: Gilead financierde de deal met liquide middelen.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: Morgan Stanley en Moelis & Co waren de financiële adviseurs van Galapagos. Voor Gilead waren dat Barclays, Centerview Partners en Lazard. De juridische adviseurs van Galapagos waren Baker McKenzie en Linklaters. B.L.

Odoo

BEDRAG: het Waalse softwarebedrijf kondigde in december een kapitaalverhoging van ongeveer 82 miljoen euro aan. Summit Partners wordt een bijkomende aandeelhouder.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: Odoo was op zoek naar een partij die bereid was een deel van het belang van twee aandeelhouders, Sofinnova en XAnge, over te nemen. Odoo zocht een Amerikaanse bijkomende partner, omdat het daar 35 procent van zijn omzet haalt. Het bedrijf hoefde nochtans geen vers geld op te halen, aangezien het zijn sterke interne groei (dit jaar naar schatting 50%) kan financieren met de hoge marges.

FINANCIERING: uit de zeven kandidaten werd uiteindelijk gekozen voor Summit Partners, een in Boston gevestigde durfkapitaalfirma met ongeveer 20 miljard dollar in beheer. Het Amerikaanse fonds stopt 50 miljoen euro in Odoo. Het management kocht ook aandelen in voor 12 miljoen. Odoo heeft nog meer vers kapitaal aangetrokken: de Waalse investeringsmaatschappij SRIW verhoogde haar participatie tot bijna 8,5 procent door 10 miljoen euro extra te investeren. Noshaq brengt 10 miljoen euro in en komt met 2,4 procent van de aandelen in het kapitaal. Fabien Pinckaers, de oprichter van het bedrijf, behoudt de controle. Hij heeft nog altijd 52,6 procent van de aandelen.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: Odoo werd bijgestaan door de zakenbank Lazard. Summit Partners had Clipperton aan zijn zijde.

