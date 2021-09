Voor de derde keer reiken Trends en Trends-Tendances een trofee voor de Deal of the Year uit. Daarvoor komen alle fusies, overnames en kapitaaloperaties in aanmerking waarbij in 2020 een Belgische onderneming betrokken was. De jury selecteerde vijf deals. Het belangrijkste selectiecriterium is de financiële en strategische meerwaarde die de deal voor de stakeholders creëert. De winnaar wordt bekendgemaakt op een event dat op 20 oktober 2021 plaatsvindt in de Event Lounge in Brussel.

AEDIFICA

Bedrag: Begin 2020 finaliseerde Aedifica de overname van het Finse Hoivatilat. Aedifica betaalde 400 miljoen voor de overname.

Reden en strategisch kader: De overname was interessant voor de bestaande portefeuille en de pijplijn, maar ook vanwege het toekomstpotentieel op de noordelijke markt. Bovendien betekent ze een strategische verschuiving. Tot dan financierde Aedifica enkel projecten tegen een vooraf afgesproken prijs zonder als vastgoedinvesteerder een onwikkelingsmarge op te strijken. Hoivatilat werkt nauw samen met de lokale overheden, zowel in projecten voor senioren als voor kinderdagverblijven. Het realiseert wel zulke ontwikkelingsmarges. Anderhalf jaar na de overname heeft het Hoivatilat-team al voor meer dan 100 miljoen nieuwe projecten aangebracht.

Financiering: Aedifica financierde de overname met overbruggingskredieten en bestaande kredietlijnen. Als gereglementeerde vastgoedvennootschap moet de schuldgraad wettelijk onder de drempel van 65 procent blijven, maar Aedifica hanteert de conservatieve drempel van 50 procent. Daarom haalde het in 2020 zo'n 700 miljoen euro extra op. Dat gebeurde in twee keer: in april om de schuldgraad naar beneden te brengen en in oktober om toekomstige groei te financieren. In juni 2021 haalde de vastgoedgroep nog eens 286 miljoen euro op met het oog op toekomstige groei.

Begeleidende partijen: BNP, ING en JP Morgan. R.B.

NRB

Bedrag: De IT-groep NRB heeft in 2020 vijf overnames gedaan. De bedragen blijven vertrouwelijk, "maar de vijf overnames vertegenwoordigen iets meer dan 80 miljoen omzet", zegt Henri Thonnart, de CFO van de NRB Groep.

Financiering: De overnames waren: People&Technology, actief in managed staffing, het ter beschikking stellen van deskundigen aan klanten; Trigone, een Franse onderneming gespecialiseerd in mainframe-beheer; Prodata Systems, een beveiligings- en netwerkspecialist; en Computerland, gespecialiseerd in Microsoft-oplossingen. En het deed een aandelenruil met Infohos, gespecialiseerd in IT voor ziekenhuizen en hun apotheken.

Reden en strategisch kader: NRB heeft een plan om zijn omzet tegen 2026 op te trekken van 500 miljoen tot 750 miljoen euro, met zowel interne als externe groei, zegt CEO Pascal Laffineur. De gerichte overnames versterken de sectoren waarin de groep met haar activiteiten minder aanwezig was.

Begeleidende partijen: BDO (in de dossiers People&Technology en Infohos), LDS (Infohos, Trigone), PwC en Bird&Bird (Computerland, Prodata). Daarnaast heeft KBC meegewerkt aan het dossier van Prodata, Van Reybrouck aan Infohos, en Reboul & Associé aan Trigone. PHT

UNIFIEDPOST

Bedrag: Unifiedpost Group haalde in september vorig jaar 252 miljoen euro op bij professionele investeerders via een directe plaatsing op Euronext Brussel.

Reden en strategisch kader: Hans Leybaert richtte Unifiedpost in 2001 op als een platform om documenten digitaal te beheren, te ontvangen en te versturen. Eerst was dat met de steun van kleine investeerders. Later kwamen daar professionele investeerders bij, zoals Smartfin (Jürgen Ingels) en de overheidsfondsen PMV en FPIM. Met dat kapitaal had Unifiedpost al elf overnames gedaan. Met de beursgang wilde het een oorlogskas creëren om snel uit te groeien tot een Europese marktleider. Dit jaar volgden nog zes overnames.

Financiering: Oorspronkelijk wilde Unifiedpost 160 miljoen euro ophalen, maar door de grote interesse van professionele investeerders kon het daar nog 92 miljoen bij doen.

Begeleidende partijen: De zakenbank Berenberg was de belangrijkste begeleider voor de beursgang. Ook Kempen, Degroof Petercam en Belfius ondersteunden de operatie. Juridisch advies kwam van Stibbe, Linklaters en Quorum. BDO was de auditor. S.F.

UNIVERCELLS

Bedrag: Univercells haalde vorig jaar 120 miljoen euro op in een dubbele operatie. Het Amerikaanse fonds KKR (via Gamma Biosciences) heeft 50 miljoen geïnjecteerd, daarnaast was er een kapitaalverhoging van 70 miljoen euro.

Reden en strategisch kader. Univercells heeft zijn structuur vereenvoudigd en vier dochterondernemingen opgericht. Univercells Technologies (waarin KKR aanwezig is) vervaardigt en commercialiseert apparatuur. Onder Exothera zitten de toeleveringsactiviteiten. Unizima is gespecialiseerd in de overdracht van kant-en-klare technologie in opkomende landen, en Quantoom Biosciences is actief in de klinische ontwikkeling en RNA-vaccins.

"Het idee achter de kapitaalverhoging is Exothera break-even te doen draaien door zijn faciliteiten in Jumet te financieren", legt CFO Vincent Vanderborght uit. "De middelen zullen ook worden gebruikt om onze internationalisering en overnames te ondersteunen, en om de ontwikkeling van de andere dochterondernemingen te verzekeren."

Fianciering: Van de kapitaalverhoging heeft het fonds Adjuvant Capital 15 miljoen euro ingebracht. De rest kwam van andere vooraanstaande internationale fondsen, de SFPI, de SRIW en bestaande aandeelhouders. P.H.T.

VISION HEALTHCARE

Bedrag: Het New Yorkse investeringsfonds Avista Capital Partners stapt in Vision Healthcare, het door de Kortrijkse serieondernemer Yvan Vindevogel opgerichte platform voor de verkoop van voorschriftvrije gezondheidsproducten en cosmetica. De deal waardeert Vision Healthcare op 305 miljoen euro.

Reden en strategisch kader: Het eind 2017 opgerichte Vision Healthcare opereert op een snelgroeiende, maar erg gefragmenteerde markt. Met dit akkoord wil Vindevogel de groei van Vision Healthcare versnellen. Het wil zijn positie in de onlinemarkt voor gezondheidsproducten via overnames verstevigen in Europa en andere continenten. Bovendien moet het productaanbod verbreden en het digitale platform versterkt worden.

Financiering: Vóór die deal had Vindevogel een belang van circa 50 procent in Vision Healthcare. De rest was in handen van Creafund en familiale en particuliere aandeelhouders. Samen met Avista vormde Vindevogel een nieuw vehikel, Vision HC. Dat is voor de helft in handen van Avista. De historische aandeelhouders houden samen met de nieuwe aandeelhouder Filip Balcaen en een aantal managers van Vision Healthcare de andere helft van de aandelen in handen. Samen met Avista vormen ze een partnerschap.

Begeleidende partijen: Rothschild & Co, Allen & Overy en PwC stonden Vindevogel en de andere aandeelhouders van Vision Healthcare bij. Avista kreeg juridisch advies van Ropes & Gray.

