Wibra België heeft donderdag uiteindelijk zelf de boeken neergelegd, nadat de ondernemingsrechtbank in Dendermonde eerder op de dag een overnameplan en doorstart van de verlieslatende warenhuisketen had afgewezen.

De rechtbank sprak donderdagnamiddag uiteindelijk ook het faillissement uit, wordt bevestigd in vakbondskringen en bij het bedrijf zelf. De nieuwe directie hoopt wel nog steeds de plannen van de doorstart te kunnen realiseren, klinkt het.

Door de faillissementsuitspraak verliezen 439 werknemers hun job. Alle Wibra-winkels in ons land blijven vanaf morgen/vrijdag 9 oktober tot nader order gesloten.

De drie gerechtelijk commissarissen die het dossier van Wibra behandelden, zijn aangeduid als curatoren.

Doorstart

De Nederlandse eigenaars van Wibra wilden een doorstart maken met 36 van de 81 winkels en met 183 personeelsleden. 'Onze intentie blijft nog altijd ongewijzigd, ook na de uitspraak van het faillissement', zegt een woordvoerder. 'Het is deze ochtend sneller gegaan dan we hadden gedacht. Zo'n faillissement komt erg hard aan bij onze mensen', klonk het nog. De bedoeling blijft echter om een deel van de activiteiten te redden. Volgens de woordvoerder is het hierbij ook de bedoeling om bij het oude personeel te recruteren.

Maar bij de socialistische vakbond vraagt men zich af of de plannen van de doorstart nog zullen lukken. Niet alleen is er een akkoord van de curatoren nodig, maar ook van de winkeleigenaars. 'Want ook de bestaande huurcontracten van de filialen zijn nu komen te vervallen', zegt vakbondsafgevaardigde Bart Leybaert van het BBTK.

'Geen spaarpot'

De vakbondsman legt een grote verantwoordelijkheid bij de verschillende bestuurders van Wibra België. 'Zij hebben het nagelaten te investeren in de winkels en het personeel én hebben bovendien geen spaarport aangelegd voor slechte tijden. Zij hebben deze situatie veroorzaakt', klinkt het in een persbericht. Wibra was zwaar verlieslatend. Eerder liet BBTK al verstaan dat hij wil onderzoeken of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Bijna de helft (40 procent) van de personeelsleden werkten al dertig jaar voor de discountketen.

