Jan De Meulemeester, voormalig politiek journalist van VTM en Terzake, maakt maandagavond zijn debuut als nieuwslezer op Kanaal Z.

De Meulemeester zal het Z-Nieuws presenteren, afwisselend met Francesca Vanthielen en Stijn Wuyts.

'Alles is economie. En dit is bij uitstek een uniek tijdsmoment om in echte, no-nonsense economische verslaggeving te stappen,' zegt hij. 'We zetten ons in Vlaanderen schrap om de schokken op te vangen van de coronacrisis, de brexit en de veranderende internationale verhoudingen. Dat zijn historische uitdagingen en Z-Nieuws covert die elke dag nauwgezet.'

Politiek en economie

Jan De Meulemeester is politiek commentator voor Knack en voor de Franstalige nieuwszender LN24. Hij presenteert ook politieke programma's op Vlaamsparlement.tv, de tv-zender van het Vlaams Parlement, en geeft als gastprof les aan de Antwerpse campus van de KULeuven. Daar komt nu dus Kanaal Z bij. Van de Wetstraat naar Wall Street als het ware.

De Meulemeester: 'Van politiek naar economie is geen sprong in het ijle. Politiek is een deel van het macro-economisch huishouden van een land. Een decennium in de Wetstraat leerde me dat verandering, innovatie en welvaart ontspruiten aan durf, arbeid en ondernemerschap. Het zijn ook die verhalen die Z-Nieuws elke dag brengt. De journalistieke combo Wetstraat en Wall Street is daarom voor mij uitermate interessant. Ik wil de ploeg van Z-Nieuws en heel Kanaal Z bedanken voor het vertrouwen en deze samenwerking.'

Antwoorden

Kanaal Z wordt druk bekeken in deze coronacrisis. De financiële zender en zijn Franstalige tegenhanger Canal Z trekken ruim 450.000 kijkers per dag.

Kris Vera, de hoofdredacteur van Z-Nieuws, ziet een analogie met de financiële crisis 10 jaar geleden. 'We merken in crisistijd altijd een enorme nieuwshonger bij de Belgen. Mensen maken zich zorgen over hun job, over de economie, over hun beleggingen. Jan De Meulemeester krijgt nu bij ons de taak om in heldere taal antwoorden te geven. Hij straalt rust en vertrouwen uit, en is bovendien beslagen in kritische studio-interviews.'

Wetstraatjournalist

Jan De Meulemeester volgde een opleiding als historicus aan de KUL en een postgraduaat journalistiek aan VLEKHO. Hij startte z'n journalistieke loopbaan bij Het Nieuwsblad, maar maakte al gauw de sprong naar televisie. De Meulemeester werkte 8 jaar voor Terzake, om vervolgens naam te maken als Wetstraatjournalist van VTM Nieuws.

