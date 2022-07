Hoogspanningsnetbeheerder Elia kan in West-Vlaanderen niet meer garanderen dat nieuwe windmolens, zonneparken of elektriciteitscentrales te allen tijde hun stroom op het net kunnen zetten. Dat meldt De Tijd donderdag. Het net raakt verzadigd.

Enkele bedrijven kunnen enkel nog een flexibele aansluiting krijgen, geen permanente aansluiting. Elia kan hen dan afkoppelen zonder dat ze in aanmerking komen voor financiële compensaties. Reden is het uitblijven van de Ventilus-hoogspanningslijn door de provincie. Die dient niet alleen om stroom van toekomstige windparken op zee aan land te brengen, maar ook om het binnenlandse net in West-Vlaanderen te versterken. Ventilus zou er pas komen tegen 2030. Elia schat dat de windpark­ontwikkelaar met een flexibele aansluiting zijn productie jaarlijks met 7 procent moet afregelen. Het verlies kan daarbij oplopen tot 18.200 megawattuur, vergelijkbaar met het jaarverbruik van 5.200 gezinnen.