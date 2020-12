EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, werkt aan een uitstap uit het milieutechnologiebedrijf Desotec. Dat meldt De Tijd vrijdag. Het wordt allicht een van de grotere Bel­gische deals van 2021, zo schrijft de krant.

Desotec is gespecialiseerd in filtersystemen met actieve kool als basisingrediënt. Het bedrijf werd in 1990 opgericht door Joost Desmet (CEO) en de familie Sobry, die ook eigenaar is van het zoutbedrijf Zoutman.

In 2011 gaven ze de fakkel door aan het investeringsfonds AAC Capital, dat midden 2017 als hoofdaandeelhouder werd vervangen door EQT. Die kaapte de West-Vlaamse milieuparel toen weg voor de neus van de ondernemer-investeerder Filip Balcaen.

Ruim drie jaar later acht EQT de tijd rijp om uit te stappen. Het heeft de zakenbank Rothschild in de arm genomen om dat proces te begeleiden. CEO Mario Herte­gonne bevestigt de aanstelling van de zakenbank.

Het Scandinavische investeringsfonds bezit sinds de overname meer dan 90 procent van de aandelen van het milieutechno­logiebedrijf. De rest is in handen van het management.

Desotecs hoofdkwartier staat in Roeselare, maar de groep heeft ook sites in Polen, Italië en Spanje en kantoren in Duitsland, het VK, Scandinavië en Frankrijk.

