In Wallonië vindt volgende week de Werkweek plaats. Van 6 tot en met 10 december bundelen de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem en de Vlaamse tegenhanger VDAB de krachten om zowat 40.000 vacatures in Vlaanderen onder de aandacht te brengen in het zuiden van het land.

Er worden een vijftiental activiteiten georganiseerd, van webinars over informatiesessies tot een jobdag. Raadgevers van Forem staan klaar om geïnteresseerden te helpen om bijvoorbeeld hun cv op te stellen in het Nederlands of een sollicitatiegesprek te simuleren.

Op de site van Forem staan momenteel zowat 40.000 vacatures voor een job in Vlaanderen. Het gaat om profielen waarvoor er in Wallonië geen tekort is. De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst wijst er ook op dat het niet altijd nodig is om het Nederlands machtig te zijn om in Vlaanderen te kunnen werken.

Het programma van de Werkweek staat op agenda.leforem.be.

