Ook het merendeel van de mensen van de ochtendploeg van Swissport Cargo, de afhandelaar van vrachtvliegtuigen op Brussels Airport, is woensdag niet aan de slag gegaan. Dat zegt Hans Elsen van vakbond ACV Puls namens het vakbondsfront van ACV, ACLVB en ABVV

Aanleiding voor de werkonderbreking, die dinsdag rond 16.00 uur startte, is dat het bedrijf geen maatregelen neemt voor de gezondheid van de werknemers, aldus de vakbonden. Bij renovatiewerken is asbest aangetroffen en het bedrijf zou niet de nodige maatregelen nemen, maar Swissport ontkent dat.

Dinsdagavond bleek al dat ook de nachtploeg niet zou werken. 'En ook de ochtendploeg heeft het werk niet aangevat', zegt Elsen. Zowat 90 procent van de mensen die tussen 4 en 6 uur moesten starten, ging niet aan de slag, zegt hij.

Vakbonden en directie zitten woensdag samen. 'We hebben een afspraak om 11 uur bij Brussels Airport Company, samen met de directie van Swissport', aldus Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. 'We gaan duidelijk aan de alarmbel trekken en zeggen dat we het beu zijn dat het personeel van het kastje naar de muur gestuurd wordt', zegt de vakbondsman. Volgens Bougrine schuiven de luchthavenuitbater en de cargo-afhandelaar naar elkaar de verantwoordelijkheid door: 'We willen duidelijkheid en dat iemand verantwoordelijk wordt.' Hij kaart ook problemen met de douches en wc's aan. Rond de middag is er een volgende shiftwissel.