Het aantal opleidingsuren per werknemer daalde het afgelopen jaar met 40 procent. Dat laat het sociaal secretariaat van Securex donderdag weten.

De grootste daling was in april (91 procent minder) en mei (79 procent minder), tijdens de eerste lockdown. De verklaring ligt volgens Guillaume Bosmans, expert bij de hr-dienstverlener, in het feit dat aanbieders van opleidingen die onverwachts moesten aanpassen naar hybride of digitale vormen.

'Vooral tijdens de eerste golf zijn opleidingen massaal geannuleerd. Aanbieders van opleidingen waren toen nog onvoldoende voorbereid om hun lessen om te vormen naar digitaal afstandsonderwijs. Intussen zijn al heel wat opleidingen omgevormd naar hybride of volledig digitale leervormen.'

Er zijn ook fiscale gevolgen. Veel opleidingen konden vorig jaar niet afgerond worden en de fiscale voordelen voor het volgen van een opleiding worden pas uitgekeerd als die effectief voltooid is.

Securex meent dat de overheid nog meer inspanningen kan leveren om digitale opleidingen te ondersteunen. 'De Vlaamse opleidingscheques kunnen bijvoorbeeld nog steeds niet gebruikt worden voor digitale opleidingen, hoewel daar zowel vanuit het Vlaams parlement als vanuit de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) vraag naar is', aldus Iris Tolpe van Securex.

