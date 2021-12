Werknemers van Solvay zullen volgend jaar voor het eerst aandelen kunnen kopen van het bedrijf. Het doel van het initiatief is om de werknemers aan het chemiebedrijf te binden, zegt Solvay vrijdag in een persbericht.

Het aandelenplan is gericht naar 'Solvay-werknemers over de hele wereld, ongeacht hun woonplaats en salarisniveau', zo klinkt het. Wie aandelen wil kopen, krijgt 10 procent korting. En na twee jaar krijgen de deelnemers voor elke drie aandelen die ze bezitten, een vierde aandeel gratis.

Solvay heeft meer dan 23.000 werknemers in 64 landen. Het verwacht het aandelenplan in de tweede helft van 2022 in te voeren, met een maximum van 250.000 aandelen. Het is de eerste keer sinds de beursgang van Solvay in 1967 dat werknemers aandelen kunnen kopen.

In de krant De Standaard zei Hervé Tiberghien, de chief people officer van Solvay, vrijdag dat hij verwacht dat 15 tot 25 procent van de werknemers op het aanbod zullen ingaan. Zij zullen maar een fractie van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, maar het is ook niet de bedoeling dat het personeel via het kapitaal een grote invloed gaat uitoefenen op het bedrijfsbeleid, klinkt het in de krant. 'Daar hebben we het sociaal overleg voor', aldus Tiberghien.

Het aandeel Solvay, dat deel uitmaakt van de sterindex Bel20 van de Brusselse beurs, was donderdagavond geëindigd op 101,20 euro.

Het aandelenplan is gericht naar 'Solvay-werknemers over de hele wereld, ongeacht hun woonplaats en salarisniveau', zo klinkt het. Wie aandelen wil kopen, krijgt 10 procent korting. En na twee jaar krijgen de deelnemers voor elke drie aandelen die ze bezitten, een vierde aandeel gratis. Solvay heeft meer dan 23.000 werknemers in 64 landen. Het verwacht het aandelenplan in de tweede helft van 2022 in te voeren, met een maximum van 250.000 aandelen. Het is de eerste keer sinds de beursgang van Solvay in 1967 dat werknemers aandelen kunnen kopen. In de krant De Standaard zei Hervé Tiberghien, de chief people officer van Solvay, vrijdag dat hij verwacht dat 15 tot 25 procent van de werknemers op het aanbod zullen ingaan. Zij zullen maar een fractie van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, maar het is ook niet de bedoeling dat het personeel via het kapitaal een grote invloed gaat uitoefenen op het bedrijfsbeleid, klinkt het in de krant. 'Daar hebben we het sociaal overleg voor', aldus Tiberghien. Het aandeel Solvay, dat deel uitmaakt van de sterindex Bel20 van de Brusselse beurs, was donderdagavond geëindigd op 101,20 euro.