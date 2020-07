Na een dag van staking op maandag zijn de werknemers van de vestiging van warenhuisketen Makro in Machelen woensdag weer aan de slag. Dat meldt vakbondssecretaris Kristel Van Damme (ACV Puls).

De stakingsactie van maandag kwam er een recente mislukte verzoeningsvergadering waarin de vakbonden meer informatie eisten over berichten van de directie aan het personeel dat Makro in ons land de niet-voeding wil afbouwen en hiertoe het aantal tijdelijken en interims wil verminderen.

'Er heerst ongerustheid onder de werknemers omwille van de onduidelijkheden over de plannen en de consequenties voor het personeel. Een andere bezorgdheid is de gestegen werkdruk doordat het aantal tijdelijken en interims in de winkels ondertussen al effectief verminderd is', aldus vakbondsman Van Damme.

De vakbonden eisen volgens Van Damme dan ook dat het sociaal overleg over deze kwestie hersteld wordt en de directie duidelijkheid verschaft. 'Bijkomend probleem in de Machelse vestiging is de slechte relatie tussen de nieuwe directie en de vertegenwoordigers van het personeel. Ook hier is er dringend nood aan meer respect voor het overleg', aldus de vakbondssecretaris. Momenteel is er nog geen nieuw overleg gepland.

Bij de verschillende Makro-vestigingen in ons land werken in totaal meer dan 1000 mensen, van wie circa 250 in Machelen.

