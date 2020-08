Het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd, is onverwacht opnieuw tot boven het miljoen gestegen.

Vorige week deden in totaal ruim 1,1 miljoen mensen een beroep op het sociale vangnet in de VS. Een week eerder daalde het aantal aanvragen voor het eerst in maanden onder het miljoen. Toen ging het volgens een herzien cijfer om 971.000 aanvragen. Economen hielden er rekening mee dat het aantal aanvragen verder zou dalen tot ongeveer 920.000 .

Sinds de start van de coronapandemie zijn tientallen miljoenen Amerikanen al dan niet tijdelijk hun baan kwijtgeraakt. Dat er ook nu nog steeds veel aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen bijkomen, komt door grote reorganisaties die bedrijven aankondigen.

U.S. weekly jobless claims top one million in setback to labor market recovery https://t.co/KDLKcGk9bz pic.twitter.com/sIjjji3FiG — Reuters (@Reuters) August 20, 2020

Vorige week deden in totaal ruim 1,1 miljoen mensen een beroep op het sociale vangnet in de VS. Een week eerder daalde het aantal aanvragen voor het eerst in maanden onder het miljoen. Toen ging het volgens een herzien cijfer om 971.000 aanvragen. Economen hielden er rekening mee dat het aantal aanvragen verder zou dalen tot ongeveer 920.000 .Sinds de start van de coronapandemie zijn tientallen miljoenen Amerikanen al dan niet tijdelijk hun baan kwijtgeraakt. Dat er ook nu nog steeds veel aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen bijkomen, komt door grote reorganisaties die bedrijven aankondigen.