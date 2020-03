De werkloosheidsgraad in de eurozone is in januari met 7,4 procent stabiel gebleven in vergelijking met december vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

In januari 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad in de eurozone nog 7,8 procent. De werkloosheidsgraad in de eurozone ligt momenteel op het laagste peil sinds mei 2008.

In de Europese Unie (EU) kwam de werkloosheidsgraad in januari uit op 6,6 procent, wat eveneens een stabilisering is ten opzichte van december 2019. In januari 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad in de Europese Unie 6,9 procent. Hier gaat het om het laagste peil sinds het begin van de maandelijkse metingen in januari 2000.

De laagste werkloosheidsgraad werd in januari van dit jaar gemeten in Tsjechië (2,0 procent), Polen (2,9 procent) en Nederland (3,0 procent). De hoogste werkloosheidsgraad werd opgetekend in Griekenland (16,5 procent in november 2019) en Spanje (13,7 procent). In België was de werkloosheidsgraad met 5,3 procent - volgens de berekeningen van Eurostat - stabiel ten opzichte van de voorgaande maand en lager dan in januari 2019 (5,6 procent).

Euro area #unemployment at 7.4% in January 2020; lowest rate since Mai 2008. EU at 6.6% - lowest since the start of the series https://t.co/oympigcwGE pic.twitter.com/w1V6khV4CU — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 3, 2020

